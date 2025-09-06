Vicepremierul Cătălin Predoiu dezvăluie planurile Guvernului: „Rămânem uniți, corectăm deficitele și accelerăm economia”

Vicepremierul și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a reafirmat angajamentul Guvernului de a menține coeziunea politică și de a accelera creșterea economică a României, prin stimularea producției, investițiilor și creării de locuri de muncă.

Vicepremierul Cătălin Predoiu explică încotro ne îndreptăm după măsurile dure anunțate de Guvern

Vicepremierul și ministrul de interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj clar prin care reafirmă direcția Guvernului: menținerea unității politice, depășirea moțiunilor de cenzură și continuarea politicilor de dezvoltare economică.

„Dragi prieteni. Spun limpede aici ceea ce am spus și în fața seniorilor din PNL, ceea ce am discutat și cu premierul: rămânem uniți, trecem peste moțiunile de cenzură și continuam si cu politici de dezvoltare a României. Următorii pași trebuie să fie concentrați pe creșterea PIB. Cum? Prin stimularea investițiilor, a producției și a locurilor de muncă.

Problema noastră nu e doar deficitul în sine, ci ponderea lui în PIB. De aceea trebuie sa acționăm pe ambele planuri: corectăm deficitele (tăiem cheltuielile nejustificate) și accelerăm economia (investiții, producție, noi proiecte economice).

România a mers prea mult pe un singur motor: consumul. E important și să îl menținem, dar fără capacități de producție suficiente și fără bunuri sau servicii făcute aici, în țară, balanța comercială se dezechilibrează și apar alte deficite. Trebuie să repornim motorul clasic al producției, prin investiții cu capital autohton, dar și investiții străine” a scris Predoiu pe Facebook.

Predoiu subliniază importanța investițiilor, a producției și a locurilor de muncă pentru creșterea PIB-ului și evidențiază legătura dintre dezvoltarea economică și securitatea națională.

Predoiu: „Astăzi, aproape totul înseamnă securitate”

„Aceasta abordare are si o dimensiune esențială de securitate. Vedem o repoziționare globală, cu o atenție crescută a SUA spre zona Asia–Pacific, ceea ce înseamnă ca Europa trebuie să-și consolideze pilonul propriu de apărare, ceea ce implica un efort întins pe mai mulți ani. În acest context, investițiile directe americane în România înseamnă și securitate: capital protejat, lanțuri de aprovizionare sigure, tehnologie. Prezența a cât mai multor investiții directe la noi creează locuri de muncă, crește PIB-ul și întărește indirect siguranța națională. Cum mi-a spus recent un diplomat: „Investițiile înseamnă securitate. Astăzi, aproape totul înseamnă securitate.

Ca viceprim-ministru cu atribuții pe securitate națională și ordine publică, dincolo de agenda MAI, lucrez împreună cu premierul, colegii din Guvern și Parlament la relansarea acestor politici. PIB-ul crește în mod real întru-un singur fel: stimulând motoarele economiei prin producție, export, inovare, infrastructură. Asta vom face în continuare” a mai scris prim-vicepreședintele PNL.

Cătălin Predoiu a dat asigurări că românia are toate resursele pentru a avea un viitor mai sigur.

România are energia, talentul și resursele umane necesare! Datoria noastră este să le creăm condiții de dezvoltare și să le punem în mișcare, coerent și predictibil. Pentru un viitor mai sigur!” și-a încheiat vicepremierul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, postarea.