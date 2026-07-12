Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu că a denaturat disputa privind reforma companiilor de stat. „Vorbește mai mult din propria imaginație”

Fostul secretar general al Guvernului, Radu Ștefan Oprea, o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că prezintă denaturat disputa privind reforma companiilor de stat și susține că România a pierdut 200 de milioane de euro din PNRR din cauza acesteia.

„Citesc declarațiile doamnei vicepremier demise Gheorghiu cum că «ne-am fi luat la ceartă» în coaliție de la reforma companiilor de stat. Doamna vorbește mai mult din propria imaginație decât pe baza faptelor, pentru că nu văd care este marea reformă făcută de ea”, a afirmat Radu Ștefan Oprea într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, „cadrul legislativ privind guvernața corporativă a fost schimbat, conform cu jaloanele din PNRR și consultarea cu OCDE, înainte ca doamna să poposească în funcția de vicepremier”. El afirmă, de asemenea, că selecția conducerii AMEPIP a avut loc în perioada în care era secretar general al Guvernului.

Fostul ministru mai acuză că, în urma înființării comitetului interministerial coordonat de Oana Gheorghiu, România ar fi pierdut 200 de milioane de euro din cererea de plată nr. 3 din PNRR, invocând concluzii ale Comisiei Europene pe care spune că le-a prezentat anterior.

„Doamna s-a remarcat doar prin deja celebra idee de listare a unui pachet minoritar de acțiuni ale Hidroelectrica, Romgaz și Salrom. O listare netransparentă, cu dedicație și discount către probabil ceva grupuri interesate. Ce de bani ar fi pierdut românii dacă am fi lăsat să se întâmple asta, pentru că Hidroelectrica a crescut la bursă ajungând aproape de pragul de 100 miliarde de lei”, a mai acuzat fostul secretar general al Guvernului.

El mai acuză că, de la ieșirea PSD de la guvernare, în urmă cu peste două luni, nu au fost înregistrate progrese în reforma companiilor de stat și îi solicită vicepremierului să prezinte rezultatele concrete ale activității sale.

„Ne-am opus lucrurilor introduse noapte, hoțește, pe agenda ședințelor de guvern, cum a fost documentul nediscutat despre listarea prin metoda ABB (plasament privat accelerat). Deci cine minte despre acest document? Eu spun asumat că dumneavoastră”, a conchis acesta.

Afirmațiile vin în contextul în care vicepremierul Oana Gheorghiu a susținut că elațiile dintre partidele fostei coaliții de guvernare s-au deteriorat în momentul în care Executivul a început să pregătească reforma companiilor de stat și să analizeze activitatea consiliilor de administrație.

„Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri. Cel puțin în Guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie (...) A început pur și simplu o luptă în interiorul Coaliției. Sau, cel puțin, asta a fost percepția mea. Brusc, nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt, despre Ilie Bolojan era vorba”, a declarat Oana Gheorhiu, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.