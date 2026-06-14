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Oana Gheorghiu, la 36 de ani de la Mineriadă: „M-a marcat cât de ușor au fost convinși oamenii că cei care protestam eram dușmanii țării”

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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a rememorat sâmbătă seară Mineriada din 13–15 iunie 1990, subliniind că, dincolo de violențele din acele zile, cel mai puternic impact l-a avut ușurința cu care oameni obișnuiți au fost convinși că protestatarii erau „duşmanii ţării”.

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Într-o postare pe Facebook,Oana Gheorghiu își amintește atmosfera din ziua de 13 iunie 1990, când era studentă și participase la manifestațiile pașnice din Piața Universității.

„Aveam 20 de ani, eram proaspăt studentă şi protestasem deja paşnic, seri la rând, alături de mii de oameni, în Piaţa Universităţii. Când am ieşit din clădirea facultăţii, în ziua aia fatidică de 13 iunie, m-am trezit ca într-un teatru de război, cu străzi pline de mineri, ameninţători, violenţi, înverşunaţi de ura care le fusese indusă. De acolo am ajuns în Gara de Nord, plină şi ea de mineri. Noi eram un grup de studenţi, adică exact genul de oameni care erau vânaţi în acele zile. Ne-au înconjurat şi au început să vânture bâtele lor. Am fost norocoşi că un soldat tânăr ne-a scos de acolo. Am înţeles abia mai târziu de la ce ne-a salvat, aflând de morţii şi răniţii acelor zile”, afirmă Oana Gheorghiu.

„O manipulare exemplară, executată ca la carte, din manualele sovietice”

Vicepremierul interimar subliniază că experiența a marcat-o profund nu doar prin violență, ci și prin mecanismul de manipulare care a stat în spatele intervenției:

„Ce m-a marcat cel mai mult atunci nu a fost violenţa în sine, ci cât de uşor au fost convinşi oameni cinstiţi, muncitori, oameni buni la rândul lor, că noi, cei care protestam, eram duşmanii ţării. O manipulare exemplară, executată ca la carte, din manualele sovietice”, afirmă vicepremierul interimar.

Oana Gheorghiu spune că evenimentele din 1990 i-au oferit lecții esențiale pentru întreaga viață:

„Libertatea nu e niciodată câştigată definitiv, ci trebuie apărată zi de zi; să nu îţi fie frică niciodată să lupţi pentru dreptate şi pentru adevăr; România are disperată nevoie de fiecare dintre noi, de fiecare cetăţean onest. Nu stând pe margine în tăcere, ci acolo, în stradă, făcându-ne vocea auzită”.

Vicepremierul adaugă că dreptul la protest și la exprimare trebuie protejat, dar avertizează asupra pericolului dezbinării sociale.

„Însă în egală măsură, trebuie să ne reamintim mereu să nu ne lăsăm învrăjbiţi unii împotriva celorlalţi. Trebuie să fim împreună şi împreună să luptăm împotriva nenorocirilor care ne fac viaţa mai grea: nedreptatea, corupţia, dezbinarea semănată de cei care profită din faptul că suntem divizaţi. Trebuie să fim împreună și împreună să luptăm împotriva nenorocirilor care ne fac viața mai grea: nedreptatea, corupția, dezbinarea semănată de cei care profită din faptul că suntem divizați”, consideră Oana Gheorghiu.

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„Dosarul mineriadei nu are niciun vinovat, ba chiar pe unii dintre abuzatori i-am îngropat cu onoruri militare”

Totodată, transmite un mesaj de recunoștință celor care au participat la manifestațiile din Piața Universității, pe care le consideră un punct de start pentru societatea civilă din România.

Celor care au murit sau care au rămas pe viaţă cu sechele în urma violenţelor le cer iertare pentru că noi, ca naţiune, nu am putut mai mult atunci. Dosarul mineriadei nu are niciun vinovat, ba chiar pe unii dintre abuzatori i-am îngropat cu onoruri militare. România are nevoie astăzi de oameni care nu se tem să protesteze paşnic atunci când statul deraiază de la misiunea sa. România are nevoie de oameni politici cinstiţi şi de instituţii puternice, care să fie de partea cetăţeanului, nu de partea reţelelor mafioţe care s-au îmbogăţit înfruptându-se din avuţia ţării. Asta este România în care credeam cu 36 de ani în urmă. Asta este România pentru care voi lupta în continuare, alături de toţi cei care iubesc ţara asta”, încheie Oana Gheorghiu.

Bilanțul sângeros al Mineriadei

Amintim că intervenția minerilor aduși la București între 13 și 15 iunie 1990 pentru a opri manifestația din Piața Universității s-a soldat cu victime și abuzuri grave: patru persoane și-au pierdut viața, aproximativ 1.300 au fost rănite, iar în jur de 1.200 au fost reținute fără baza legală.

Fostul președinte Ion Iliescu, decedat între timp, a fost trimis în judecată pentru modul violent în care au fost reprimate protestel. Dosarul a fost însă întors în martie la Parchetul General. Decizia a fost luată de instanța supremă, care a admis parțial solicitările și excepțiile ridicate de inculpați.

În același dosar, acuzați de infracțiuni împotriva umanității au mai fost trimiși în judecată fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican-Voiculescu, fostul director al SRI Virgil Măgureanu, precum și Adrian Sârbu, pe atunci consilier al prim-ministrului.

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