search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Listările la bursă, explicate de Oana Gheorghiu. „Unii au rămas cu manipularea din anii ’90: «Nu ne vindem țara!»”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Oana Gheorghiu, vicepremier interimar și responsabilă de reforma companiilor de stat, a revenit joi, 7 mai, cu explicații detaliate despre procedurile de listare la bursă, după valul de reacții la dezvăluirile făcute în urmă cu o zi. Ea spune că România și-a asumat, atât prin PNRR, cât și prin fostul Program de Guvernare al Coaliției, listarea a trei companii de stat, un proces care, în mod obișnuit, se întinde pe o perioadă cuprinsă între nouă și douăsprezece luni.

Gheorghiu a explicat diferențele dintre tipurile de listare la bursă FOTO Inquam Photos/Octav Ganea
Gheorghiu a explicat diferențele dintre tipurile de listare la bursă FOTO Inquam Photos/Octav Ganea

Oana Gheorghiu afirmă, într-o postare pe Facebook, că, dacă angajamentele asumate în 2021 ar fi fost respectate de guvernele succesive, listările ar fi trebuit să fie deja finalizate, iar fondurile europene aferente să se afle în conturile statului. 

Vicepremierul interimar spune că, dat fiind că acest lucru nu s-a întâmplat, a propus o soluție alternativă: o procedură accelerată, care poate fi derulată în doar câteva zile. Gheorghiu subliniază însă că a fost vorba doar despre o variantă tehnică, nu despre o decizie obligatorie.

În acest context, vicepremierul remarcă faptul că dezbaterea publică a fost puternic distorsionată, adăugând că „unii au rămas tot cu manipularea din anii '90 – «Nu ne vindem țara»”.

Gheorghiu critică dur unele reacțiile:

„Sunt politicieni din România care pretind că le știu pe toate, fără să aibă, de fapt, habar de nimic. Așa s-au trezit unii să vorbească în aceste săptămâni despre procedura ABB (Accelerated Book Building) în cazul companiilor de stat, spunând ba că e hoție, ba că ne vindem străinilor. Haideți să clarificăm: Statul român deține acțiuni la mai multe companii deja listate la Bursă: Hidroelectrica, ROMGAZ și altele. Același stat român s-a angajat atât prin PNRR, cât și prin Programul de Guvernare, să listeze trei companii de stat. Având în portofoliu, din fericire, și companii performante, vrei să le valorifici și să o faci cât mai bine. Absolut nimeni pe lumea asta nu cumpără acțiuni la companii de stat aflate în faliment, care sunt găuri negre pentru buget”.

Diferenţele dintre tipurile de listare la bursă, explicate de Oana Gheorghiu

Vicepremierul interimar spune că, atunci când listezi o companie, poți să folosești:

IPO (Initial Public Offering): când compania intră pe bursă pentru prima dată;

SPO (Secondary Public Offering): vânzare ulterioară de alte pachete de acțiuni;

ABB (Accelerated Book Building): plasament accelerat către investitori instituționali.

Diferenta intre ABB și listarea clasică. FOTO FB Oana Gheorghiu
Diferenta intre ABB și listarea clasică. FOTO FB Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu precizează că, în cazul companiilor deja prezente pe piața de capital, nu se mai poate apela la IPO, ci doar la proceduri precum SPO sau ABB.

Pentru a clarifica diferențele, Gheorghiu descrie modul în care funcționează cele două mecanisme. În cazul unei oferte publice secundare, statul anunță din timp intenția de a vinde acțiuni, procesul este deschis tuturor investitorilor și presupune o pregătire amplă, care poate dura până la un an. Avantajul este transparența, însă există riscul ca prețul estimat inițial să nu mai fie valabil la momentul finalizării tranzacției, dacă piața scade între timp.

Procedura ABB, în schimb, presupune mandat acordat unor bănci de investiții care contactează rapid fonduri instituționale mari, inclusiv fondurile de pensii la care contribuie milioane de români. Licitația se desfășoară în 24–48 de ore, iar banii intră imediat în contul statului. Gheorghiu subliniază că metoda este folosită pe scară largă în Europa și că, deși poate implica un discount față de prețul zilei, riscurile sunt mai mici decât în cazul unei oferte publice întinse pe luni de zile.

Vicepremierul oferă și un exemplu pentru a ilustra avantajele:

„Unde ieri dețineai 70% dintr-o companie care valora 100 milioane Euro, listezi 10% prin procedura ABB, reinvestești banii şi azi deţii 60% dintr-o companie care valorează 130 milioane Euro. Adică cu 8 milioane de euro mai mult. Deși ai cedat acțiuni, valoarea reală pe care o deții este mai mare”.

Vicepremierul Oana Gheorghiu acuză că moțiunea PSD-AUR se bazează pe minciuni: „Am ajuns să aprindem lumina…s-au supărat”

Oana Gheorghiu insistă că includerea ABB în documentele pregătite pentru Guvern a reprezentat doar o opțiune de rezervă, menită să asigure îndeplinirea la timp a jalonului 443 din PNRR, cu termen-limită 31 august 2026.

Vicepremierul interimar afirmă că, dacă restructurarea companiilor vizate va fi finalizată la timp, procedura standard va rămâne prima opțiune, însă este nevoie de o soluție alternativă pentru a evita pierderea fondurilor europene.

„În propunerea pe care am prezentat-o Guvernului (nu decizie, nu obligație) am inclus și ABB ca variantă de rezervă. De ce? Răspunsul e foarte simplu: ca să nu pierdem bani europeni.ABB nu e strategia principală, ci ca backup astfel încât să ne asigurăm că îndeplinim la termen jalonul 443 din PNRR, adică până pe 31 august 2026.Dacă reușim cu restructurarea în timp util, atunci totul e perfect. Însă dacă nu ne încadrăm în timp, atunci ABB e plasa noastră de siguranță astfel încât să nu pierdem banii europeni.Contrar opiniilor exprimate de politicienii care repetă iar și iar aceeași placă stricată, ABB este un instrument: perfect legal,  rapid și sigur  folosit pe toate bursele din Europa, inclusiv de Fondul Proprietatea în România. Dacă cei care s-au perindat pe la guvernare din 2021 încoace ar fi respectat angajamentul pe care ni l-am asumat pentru a obține banii europeni, atunci procedura standard de listare trebuia să fie deja de mult încheiată și banii să fie acum în contul României”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Dezvăluirile făcute miercuri de Oana Gheorghiu

Amintim că miercuri, 6 mai, într-o postare pe Facebook cu titlul „Dovada minciunii domnului «Nu Ne Vindem Țara» Sorin Grindeanu”, Oana Gheorghiu susține că liderul social-democraților a avizat anul trecut listarea la bursă a unui număr semnificativ de companii de stat, unele dintre cele mai importante din infrastructura și economia României.

În sprijinul afirmațiilor sale, vicepremierul interimar prezintă, pe aceeași platformă, un document „original” cu „lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune. Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu”.

„Ce mai zice documentul? Că listarea companiilor de stat este recomandare OECDCă e obiectiv asumat prin PNRR. Că e necesară pentru atingerea jalonului 443. Că trebuie selectați intermediari autorizați, adoptate hotărâri de guvern, pregătite ofertele publice Așadar, domnul Sorin Grindeanu l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că acesta din urmă voia listarea companiilor de stat. Adică exact ceea ce domnul Sorin Grindeanu avizase el însuși anul trecut. Astăzi, domnul Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru”, încheie Oana Gheorghiu.

„Sunt probleme mari de management la companiile de stat”, susține șeful statului. Soluția cu care vine Nicușor Dan

Reacția lui Sorin Grindeanu: „Doamna Gheorghiu confundă «propunere» cu «aprobare»”

Liderul PSD a reacționat la acuzațiile Oanei Gheorghiu. Grindeanu a sugerat că postarea vicepremierul interimar se bazează pe o interpretare eronată a documentului invocat.

„Am citit cu atenție postarea doamnei Oana Gheorghiu. Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină din document. Dacă ar fi citit-o ar fi observat că memorandumul a fost inițiat de Mihnea Claudiu Drumea, colegul de partid al domnului Ilie Bolojan”, a scris Grindeanu, miercuri seara, pe Facebook.

Memorandumul conține trei liste distincte, nu una singură”,  precizazat liderul PSD, enumerând:

„Lista propunerilor brute primite de la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Bursa de Valori București și Fondul Proprietatea (paginile 5–6). De aici a copiat doamna Gheorghiu lista ei roșie”.

„Lista intermediară rezultată după ședințele de lucru – 6 companii (pagina 6)”.

„Lista finală propusă Guvernului spre aprobare (pagina 9, «Concluzii») — trei companii: CNCIR, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Societatea Carpatica Feroviar România.”

Sorin Grindeanu a subliniat că numeroase companii menționate de Gheorghiu nu apar în lista finală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Google face politică în România. Intervine în libertatea de expresie și cenzurează presa liberă. Avantajează narative care laudă puterea, anumite partide și politicieni și blochează presa critică. Este și cazul site-ului Gândul care a fost prăbușit de Google peste noapte
gandul.ro
image
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de jucătorii Stelei 1986 care câștigau Cupa Campionilor Europeni. Unde sunt azi eroii de la Sevilla
fanatik.ro
image
Regulile pentru voucherele de vacanță în 2026: salariații nu trebuie să mai achite încă 800 de lei ca să le folosească
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
digisport.ro
image
Noi STENOGRAME din ședința PNL: Bătălia se va da în 2028. Nu mai avem vreo șansă daca PNL revine la masa cu PSD
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii cer creșterea punctului de pensie la CCR, unde s-au strâns 3.600 de dosare. Ce șanse au?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Noi reguli pentru ITP. Controale mai stricte și verificări suplimentare. Ce schimbări îi așteaptă pe șoferi
playtech.ro
image
Ce pasiuni ascunse avea Mircea Lucescu. Nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire unică
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Donald Trump: ”Aşa ceva nu se va mai repeta niciodată”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Sinecuristul” arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
ANAT, anunț privind voucherele de vacanță: Angajații nu sunt obligați să achite încă 800 de lei din fonduri proprii
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”
click.ro
image
21 august 1986, ziua în care ceva a ucis 1.800 de oameni într-o noapte. „În acea zi nu erau muște pe morți. Erau și ele moarte”
click.ro
image
Mara Bănică, mesaj emoționant pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, chiar de ziua vedetei: „Un părinte iartă orice”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Bonnie Tyler foto Profimedia jpg
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cristina Spătar a ajuns la spital! Prin ce trece de două luni: „M-am speriat foarte tare”
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”