Miza din spatele înscrierii Oanei Gheorghiu în PNL: „Alături de domnul Bolojan”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a explicat de ce a decis să se înscrie în PNL înainte de congresul extraordinar al partidului, între timp anulat de instanță.

„Primisem și propunerea, la un moment dat, de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL, însă așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau în timp, să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas.

Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Vestea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan”, a spus viceprim-ministra interimară la Digi24.

Oana Gheorghiu afirmă că susține principiile liberale și de dreapta, precum și o intervenție cât mai redusă a statului în economie.

„Cred în cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie.

Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândi la niște parteneriate public-private sau dacă am lista la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud”, a adăugat ea.

Întrebată despre acuzațiile că înscrierea ei și a lui Dragoș Pîslaru în PNL „userizează” partidul și că vine dintr-o zonă „neomarxistă”, Gheorghiu a răspuns: „Am auzit aceste acuzații. Nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă”.

Conducerea PNL intenționează să organizeze un nou Congres în perioada următoare, cel mai probabil în august sau septembrie, după ce instanța a suspendat deciziile adoptate la Congresul din iunie, unde liberalii au modificat statutul partidului și și-au ales noua conducere.

„Există majoritatea necesară în forul decizional care este Biroul Politic Naţional şi cu siguranţă într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Naţional şi un alt Congres, se va adopta un alt Statut, care să fie probabil cu aceleaşi prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi aşa de uşor vulnerabilizat prin cereri în instanţă (...). Lucrurile vor merge mai departe”, a declarat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.