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Oana Gheorghiu atacă PSD: „Lupta e între cei care vor eliminarea privilegiilor și gașca privilegiaților”

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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a lansat sâmbătă, 27 iunie, un atac dur la adresa PSD, acuzând partidul că a provocat actuala criză politică prin dărâmarea propriului guvern și că s-a dus la AUR „să cerșească voturi”, avertizând totodată că că încercările de manipulare „nu mai funcționează”.

Oana Gheorghiu, vicepremier interimar. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Oana Gheorghiu, vicepremier interimar. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„PSD a aruncat România în criză dărâmând Guvernul din care ei înșiși făceau parte.PSD a avut două tentative eșuate de a instala un nou guvern, folosindu-se de interpuși.PSD s-a dus cu căciula în mână la sediul partidului extremist AUR ca să cerșească voturi.PSD a cerut să i se dea toată puterea, fără nicio condiție și fără nicio garanție că vor lua deciziile bune pentru România”, scrie Oana Gheorghiu într-o postare pe Facebook.

Vicepremierului acuză PSD că ar încerca acum, „în mod pueril, să arunce vina pe alții pentru eșecul lor și pentru haosul în care au aruncat România”.

„Lupta de azi nu e între Bolojan și Grindeanu. Lupta de azi nu e între partidele de dreapta și PSD. Lupta de azi e între cei care vor eliminarea privilegiilor și gașca privilegiaților care prăduiesc România”, afirmă Gheorghiu în mesajul public.

Gheorghiu vorbește despre încercări de manipulare făcute de social democrați, despre care spune însă că, „din păcate pentru ei”, nu au efect.

„Planurile n-au le-au mers și manipularea lor nu mai funcționează. Suntem azi mai mulți ca oricând. Suntem azi mai uniți ca niciodată. Împreună, toți românii onești, vom câștiga această luptă. Împreună, vom construi o Românie puternică, o Românie dreaptă și o Românie care își re-aduce oamenii acasă, nu una care îi izgonește în străinătate”.

Amintim că și europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR, l-a atacat sâmbătă, 27 iunie, pe Sorin Grindeanu, propunere PSD de prim-ministru, pe care îl acuză de „răzgândire”, după ce a evitat timp de două luni această responsabilitate, pentru ca acum „dintr‑o dată” să își dorească mandatul.  

Social-democrata Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a susținut sâmbătă că PSD este pregătit să formeze un guvern dacă va obține sprijinul necesar în Parlament și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează negocierile.

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