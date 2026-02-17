search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul a lansat rachete spre Strâmtoarea Ormuz. Liderul suprem iranian amenință să scufunde navele de război americane

0
0
Publicat:

Iranul a lansat marți rachete reale către strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă strategică vitală, amplificând tensiunile la doar câteva ore după ce liderul suprem al țării a transmis un avertisment dur la adresa Washingtonului. Ayatollahul Ali Khamenei a declarat că, deși o navă de război americană desfășurată în Golf este „o armă periculoasă”, Iranul deține arme „și mai periculoase”, capabile să o scufunde.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Declarațiile au fost făcute în timp ce oficiali americani și iranieni se întâlneau la Geneva pentru a doua rundă de negocieri privind programul nuclear al Teheranului, evidențiind echilibrul fragil dintre demonstrațiile de forță militară și eforturile diplomatice.

„Haideţi să negociem asupra energiei voastre nucleare, iar rezultatul negocierilor să fie ca voi să nu aveţi această energie. Şi dacă trebuie să existe cu adevărat o negociere, pentru că nu întotdeauna există loc pentru ea, a stabili dinainte rezultatul negocierii este un act greşit şi stupid”, a afirmat liderul suprem iranian în cadrul unei întâlniri la Teheran cu reprezentanţi din provincia Azerbaidjanul de Est.

Khamenei a spus că Trump, prin avertismente şi prin a spune ce poate sau nu poate face Iranul, încearcă să „subjuge poporul iranian”.

„Preşedintele SUA a spus că au trecut 47 de ani, iar ei nu au reuşit încă să distrugă Republica Islamică. Este o recunoaştere îndrăzneaţă. Eu spun: nici tu nu vei reuşi să faci asta”, a afirmat Ali Khamenei.

Donald Trump tot repetă că armata sa este cea mai puternică din lume, însă și „cea mai puternică armată din lume poate, uneori, să primească o lovitură atât de puternică încât să nu se mai poată ridica”, spus el.

„Ei bine, un portavion este cu siguranţă o maşinărie periculoasă, dar mai periculoasă decât portavionul este acea armă care îl poate trimite pe fundul mării”, a ameninţat ayatollahul.

Negocieri pe fundalul manevrelor militare

Discuțiile, desfășurate în Elveția, au durat aproximativ trei ore și au fost descrise de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, drept „mai constructive” decât runda anterioară de la începutul lunii. Araghchi a declarat că ambele părți au convenit asupra „unui set de principii directoare” care vor sta la baza redactării unui posibil acord.

„În cele din urmă, am reușit să ajungem la un acord larg asupra unui set de principii directoare, pe baza cărora vom merge mai departe și vom începe să lucrăm la textul unui potențial acord”, a declarat Araghchi pentru televiziunea de stat iraniană după întâlnirea de la Geneva.

Washingtonul a fost reprezentat de emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner, trimiși de președintele Donald Trump în cadrul eforturilor reînnoite de a limita ambițiile nucleare ale Iranului.

În ciuda progreselor diplomatice, contextul a rămas tensionat.

Strâmtoarea Hormuz: un punct fierbinte

Înaintea negocierilor, presa iraniană a relatat că au fost lansate rachete reale către strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit din lume. Aproximativ 20% din transporturile globale de petrol trec zilnic prin această rută îngustă.

Iranul anunțase anterior exerciții maritime de amploare în regiune, invocând „motive de siguranță și preocupări maritime”. Agenția semi-oficială Tasnim a relatat că rachetele lansate din interiorul Iranului și de-a lungul coastei sale au lovit cu succes țintele desemnate în strâmtoare.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu lansatoare de rachete mobile pe uscat lovind ţinte în strâmtoarea Ormuz, în largul coastei sudice.

În cursul acestui exerciţiu militar au fost desfăşurate vedete rapide, echipate cu lansatoare de rachete, potrivit unui comunicat al Gardienilor Revoluţiei.

„Rachetele au lovit ţinte în strâmtoarea Ormuz, fiind lansate de pe uscat, de pe coastă şi de pe insule iraniene din Golful Persic”, se arată în comunicat.

Părţi ale strâmtorii au fost închise traficului maritim timp de câteva ore din motive de securitate, a relatat agenţia de ştiri iraniană Fars.

Firma de securitate EOS Risk Group a declarat că navele din zonă au primit avertismente radio potrivit cărora banda nordică de navigație — aflată în apele teritoriale iraniene — ar putea fi afectată de exerciții cu foc real. Televiziunea de stat iraniană nu a confirmat explicit avertismentul.

Este al doilea avertisment de acest fel emis de Iran în ultimele săptămâni, subliniind nivelul ridicat de pregătire militară din Golf.

Consolidarea prezenței militare americane

Între timp, Statele Unite și-au extins prezența militară în regiune. Președintele Trump a anunțat recent că USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, va fi trimis în Orientul Mijlociu din Marea Caraibilor. Nava se va alătura portavionului USS Abraham Lincoln și distrugătoarelor sale cu rachete ghidate, deja staționate în zonă.

Tensiunile au crescut și mai mult săptămâna trecută, când forțele americane au doborât o dronă iraniană care s-a apropiat de portavionul Lincoln. În aceeași zi, Iranul ar fi încercat să oprească o navă sub pavilion american în strâmtoarea Hormuz.

Statele arabe din Golf au avertizat că orice confruntare directă ar putea degenera într-un conflict regional mai amplu, într-un Orient Mijlociu încă marcat de consecințele războiului dintre Israel și Gaza.

Impas nuclear și presiunea sancțiunilor

În centrul negocierilor reînnoite se află programul nuclear al Iranului. Administrația Trump urmărește impunerea unor limite clare pentru a se asigura că Teheranul nu dezvoltă arme nucleare. Iranul susține că programul său are scopuri pașnice, dar a refuzat până acum solicitările de a opri îmbogățirea uraniului sau de a preda stocurile existente.

Înainte ca războiul de 12 zile cu Israelul, în iunie, să oprească negocierile anterioare, Iranul îmbogățea uraniu până la o puritate de 60% — un nivel aflat la un pas tehnic de pragul necesar pentru arme nucleare. În timpul acelui conflict, SUA au bombardat instalații nucleare iraniene, distrugând probabil numeroase centrifuge utilizate pentru îmbogățirea uraniului. Atacurile israeliene au afectat totodată sistemele de apărare aeriană ale Iranului și au vizat arsenalul său de rachete balistice.

Teheranul a semnalat o posibilă deschidere către compromis — însă doar dacă problema sancțiunilor este abordată.

„Mingea este în terenul Americii”, a declarat ministrul adjunct de externe Majid Takht-Ravanchi pentru BBC. „Ei trebuie să demonstreze că doresc un acord cu noi. Dacă vedem sinceritate din partea lor, sunt sigur că vom fi pe drumul către un acord.”

El a adăugat că Iranul este pregătit să discute despre programul său nuclear, cu condiția ca și sancțiunile să fie incluse pe agenda negocierilor.

Presiuni interne și tensiuni politice

Eforturile diplomatice au loc într-un moment sensibil pentru Iran pe plan intern. Țara marchează 40 de zile de la una dintre cele mai sângeroase episoade ale reprimării protestelor la nivel național. Activiștii susțin că cel puțin 7.015 persoane au fost ucise în timpul tulburărilor, multe dintre ele într-o intervenție violentă desfășurată în noaptea de 8 spre 9 ianuarie.

Agenția Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, care a furnizat cele mai recente cifre, afirmă că se bazează pe o rețea de activiști din interiorul Iranului pentru a verifica numărul victimelor. Autoritățile iraniene au pus protestele pe seama „acțiunilor violente ale unor grupuri armate presupus dirijate de agenții de informații străine”.

Un drum fragil în față

În timp ce exercițiile cu rachete răsună în Golf, iar navele de război patrulează apele sale, diplomații de la Geneva încearcă să contureze o cale de evitare a confruntării. Coexistența negocierilor și a escaladării militare ilustrează echilibrul precar care definește relațiile dintre SUA și Iran.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Cluj-Napoca în februarie 2026. Cât costă
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Radu Paraschivescu, atac la adresa lui Valeriu Iftime după ce patronul FC Botoșani a declarat că a fost membru de partid: „Ar fi cazul să ne amintim exact lucrurile
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Acuzaţii grave lansate de Andreea Bostănică. Iuliana Beregoi i-ar fi trimis un sicriu acasă Danielei Costetchi
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Când e cel mai ieftin să mergi în Grecia. Perioada ideală pentru o vacanță cu buget redus
playtech.ro
image
Săpunaru rupe tăcerea după plecarea de la Rapid: „Calcă pe cadavre ca să rămână lângă șefu’!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Acord între SUA și Iran. Lovitura dată de Trump la programul nuclear al arabilor
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut
click.ro
image
Gustarea perfectă pentru mic dejun, prânz sau o cină ușoară. Este delicioasă, se prepară rapid și conține ingrediente simple. VIDEO
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie