Tot mai aproape de grevă în școli. Prima didactică, alt motiv de revoltă: „Când nu se vrea și nu se poate vinovat este Bruxelles-ul”

Neacordarea primei de carieră didactică este cea mai nouă nemulțumire a dascălilor din învățământul preuniversitar. Un lider județean a început corespondența cu instituțiile europene pentru a afla de ce dascălii nu primesc cei 1.500 lei.

Anul 2026 a început cu vești proaste pentru profesorii din învățământul preuniversitar. După ce în 2025 norma didactică le-a fost crescută, au fost comasate școli, a crescut numărul de elevi la clasă, s-a micșorat cuantumul tichetelor de vacanță și a scăzut plafonul de la care se acordă etc., profesorii au aflat că, din 2026, dacă au un salariu net mai mare de 6.000 lei nu mai beneficiază de cei aproape 350 lei/lună (sumă maximă care poate fi încasată, dar care scade în funcție de numărul de zile de lucru), normă de hrană.

Mai mult, în luna ianuarie ar fi trebuit să se încarce cardurile cu suma reprezentând prima de carieră didactică (pentru personalul didactic și didactic auxiliar)/prima de carieră profesională (pentru personalul administrativ). Prima este în valoare de 1.500 lei, iar din acești bani profesorii își puteau achiziționa bunuri pe care să le folosească în activitatea didactică sau își puteau plăti diverse cursuri de perfecționare.

Prima se acordă din fonduri europene, iar ministerul prin care se derulează mecanismul este Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene (MIPE). Ianuarie a trecut, cardurile nu au fost alimentate, așa că au început întrebările. Așa au aflat că pentru a se putea acorda în continuare această primă este nevoie de o nouă modificare a legislației, pentru a fi pusă în acord cu Programul Educație și Ocupare 2021–2027 modificat de autoritățile române în decembrie 2025 și pentru care modificări se așteaptă aprobarea Comisiei Europene. Simpla aprobare nu este de ajuns, fiind necesară de asemenea modificarea OUG 58/2023 pentru corelare.

Toate aceste răspunsuri le-a obținut liderul Sindicatului Învățământ Preuniversitar Argeșean (SIPA) „Muntenia”, Adrian Voica, cel care a început cu MIPE o corespondență. A transmis către minister o solicitare, în cursul lunii ianuarie, după ce profesorilor li s-a spus că instituțiile europene nu-și mai dau acordul pentru acordarea primei, cerându-le reprezentanților ministerului să transmită documentul în care apar aceste precizări. Recent a primit și răspunsul, care este nemulțumitor.

„Am primit răspunsul oficial al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) la solicitarea noastră privind existența documentelor emise de serviciile Comisiei Europene care ar fi schimbat regulile de finanțare a primei de carieră didactică. După o analiză atentă, concluzia este una clară: MIPE, prin răspunsul la adresa noastră, NU a prezentat niciun document al Comisiei Europene așa cum am solicitat clar si imperativ. În solicitarea noastră am cerut explicit: copia documentului emis de către serviciile Comisiei Europene prin care s-ar fi constatat neeligibilitatea schemei din OUG 58/2023; sau orice act oficial care ar condiționa finanțarea”, arată Voica într-o postare pe contul său de pe o rețea de socializare, în care îi anunță pe membrii de sindicat de rezultatele demersului.

Răspunsul primit de la MIPE nu conține niciun document anexat, nu indică un număr de înregistrare al unei comunicări oficiale a Comisiei Europene, nu face trimitere la o decizie formală a Comisiei Europene și nu invocă o suspendare, o corecție financiară sau o respingere oficială din partea CE, precizează Voica. Se limitează în schimb la descrierea cadrului normativ intern, menționarea unor „dialoguri” și „condiționări” și afirmația generică potrivit căreia „serviciile Comisiei Europene au subliniat imposibilitatea finanțării”, își mai anunță liderul colegii.

„În Dreptul European, astfel de constatări nu se fac verbal și nu au caracter informal”, atrage atenția Voica. Liderul profesorilor din Argeș rezumă motivele invocate de MIPE și conchide că „problema este una de aliniere legislativă internă și procedurală, nu o interdicție impusă de către Comisia Europeană”.

„Eu deja am sesizat instituțiile europene”

Liderul Adrian Voica a precizat, pentru „Adevărul”, că în urma răspunsului primit de la MIPE a început un nou demers, pentru a afla dacă instituțiile europene sau autoritățile române sunt cele care se opun acordării unui drept câștigat în 2023, în urma grevei de amploare. Mai mult, în răspunsul primit de la MIPE, se menționează și faptul că se vor schimba și condițiile în care banii vor putea fi cheltuiți, când se vor acorda aceste prime, astfel încât cu 1.000 lei din cei 1.500 să se achite cursuri de formare.

„De la Federație (n. red. – F.S.L.I.) ni s-a spus că Ministerul a transmis, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, că nu vrea Comisia Europeanã și că se vor schimba regulile, cu niște cursuri de formare. Am spus să se arate dovada. Și dacă nu s-au arătat dovezile, am făcut o scrisoare către minister, care minister ne duce cu vorba. (...) Eu deja am și sesizat instituțiile europene. Deja am trimis către Comisia Europeanã să ne prezinte care este situaţia, pentru că trebuie să aflăm și noi, nu? Ca și în situația cu magistraţii, să aflăm că de fapt cu totul și cu totul altceva spuneau instituţiile europene. La noi când nu se vrea și nu se poate vinovat este Bruxelles-ul”, a explicat Voica.

Ministerul dorește să schimbe programul și să aloce o parte importantă de bani, sute de milioane de euro, „către anumite firme care ar face viitoarea formare profesională”, mai spune Voica, iar MIPE lasă să se creadă că este decizia Comisiei Europene. „De fapt, ei zic <serviciile Comisiei Europene> - nu știu care servicii -, că nu se dă prima de carieră didactică deoarece nu vor anumite servicii ale Comisiei Europene”, a precizat liderul SIPA „Muntenia”.

Profesorilor li s-a indicat anterior să folosească banii pe anumite elemente necesare desfășurării activității didactice, fără să se impună plata cursurilor. „Eu nu am nevoie de cursuri, pentru că în perioada pandemiei statul român nu mi-a dat laptop, nu mi-a plătit curentul, nu mi-a dat telefon mobil, iar în perioada pandemiei, când s-au făcut cursuri online, eu am investit și în device-uri electronice și în table și în tot ce se poate. Atunci am făcut un act de caritate pentru statul român și am susținut învățământul cumpărându-ne din propriile fonduri tot ceea ce aveam nevoie pentru a desfășura lucruri. Inclusiv routere și-au cumpărat colegii. Toată lumea a cheltuit din buzunar, nimeni n-a decontat acei bani profesorilor”, a arătat Voica. În plus, există în fiecare județ Casa Corpului Didactic, instituție care desfășoară cursuri.

Profesorii vor grevă generală

În această perioadă, federațiile sindicatelor din educație își consultă membrii pentru a afla care este măsura de protest pe care o susțin pentru a cere guvernului să se revină asupra deciziilor de austeritate deja adoptate la nivelul acestui sector. În fiecare zi se adună noi motive de protest, iar situație este aproape să dea în clocot. Profesorii sunt de acord cu greva generală, spune Adrian Voica, însă „sunt de acord cu greva generală în perioada examenelor”.

O altă propunere făcută dascălilor, despre care de asemenea se vorbește în această perioadă, este de a intra în grevă în perioada simulărilor examenelor naționale (16 - 18 martie 2026 - probele scrise pentru simulare EN VIII; 23 - 26 martie 2026 - probele scrise pentru simularea examenului de bacalaureat). Deși sunt activități importante, acestea se pot derula și cu un număr mai redus de personal, prin urmare impactul nu ar fi cel așteptat, apreciază liderul SIPA „Muntenia”. Decizia va aparține majorității.