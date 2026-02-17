search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Braşovenii îşi sabotează singuri alimentarea cu apă. Stația de epurare, blocată de șervețele umede

0
0
Publicat:

Stația de epurare a orașului Braşov a fost blocată de cantități neobișnuit de mari de șervețele umede, afectând funcționarea instalațiilor și punând presiune pe angajații companiei de apă.

Staţia de epurare a apei Braşov. FOTO: Compania Apa
Staţia de epurare a apei Braşov. FOTO: Compania Apa

Stația de Epurare a Apei din municipiul Brașov a fost, în ultimele zile, supusă unui volum neobișnuit de mare de șervețele umede, ceea ce a afectat randamentul procesului de tratare a apelor, au anunțat marți, 17 februarie, reprezentanții Companiei Apa Brașov.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, însoțit de fotografii sugestive, compania atrage atenția asupra impactului pe care îl poate avea un obiect aparent inofensiv asupra întregului sistem de epurare.

servetele umede statia de epurare Braşov 01 foto Apa Braşov jpg
Imaginea 1/3: servetele umede statia de epurare Braşov 01 foto Apa Braşov jpg
servetele umede statia de epurare Braşov 01 foto Apa Braşov jpg
servetele umede statia de epurare Braşov 04 foto Apa Braşov jpg
servetele umede statia de epurare Braşov 03 foto Apa Braşov jpg

„Pare greu de crezut că un șervețel umed poate afecta o întreagă activitate, un întreg proces. Pare greu de crezut că un ambalaj atât de atrăgător pentru orice client, de obicei cu un chip de bebeluș zâmbitor și luminos pe cutie, poate crea o problemă majoră pentru comunitate, poate bloca utilaje sau pompe din Stația de Epurare.

* Acest lucru se întâmplă mai des decât ne putem imagina. În ultimele zile, Stația de Epurare Brașov a fost asediată de un volum foarte mare de șervețele umede, care a afectat randamentul procesului. Curățarea grătarelor sau a pompelor nu se poate face decât manual, prin efortul colegilor noștri.

* Stațiile de Epurare sunt componente esențiale ale unui ansamblu complex de instalații care contribuie la protejarea sănătății populației și a mediului, prin tratarea și curățarea apelor uzate.

* În ciuda campaniilor de promovare, în ciuda mesajului SOS Canalizarea! pe care l-am promovat în mediul online, la fiecare scară de bloc, în autobuze, adulților și copiilor deopotrivă, totuși  lumea se împiedică mereu de un șervețel umed. Dacă fiecare din noi nu ar arunca  șervețele umede în toaletă, stația de epurare nu ar arăta ca în pozele noastre.

* Fiecare articol își propune să schimbe un comportament neadecvat, chiar nepotrivit. Fiecare mesaj își propune să salveze sistemul de canalizare, pompele, instalațiile din cadrul unei stații de epurare, sănătatea publică și mediul înconjurător.

*  Dincolo de acest mesaj, este o atitudine de responsabilitate civică să nu considerăm toaleta sau chiuveta un coș de gunoi.

* Facem un apel către dumneavoastră și vă reamintim să nu aruncați în toaletă următoarele obiecte:

- Șervețele umede sau hârtie igienică umedă

- Absorbante

- Ulei utilizat la gătit

- Ambalaje de plastic sau scutece de unică folosință”, a transmis marţi Compania Apa Brașov.

Braşov

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Cluj-Napoca în februarie 2026. Cât costă
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Drama din spatele descoperirii macabre din Ploiești, unde o femeie era moartă în casă din vremea pandemiei. Ce s-a aflat despre fiul ei: „Se fac audieri”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Acuzaţii grave lansate de Andreea Bostănică. Iuliana Beregoi i-ar fi trimis un sicriu acasă Danielei Costetchi
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
WIZZ Link schimbă felul în care îți rezervi zborurile: ce aduce nou platforma lansată de Wizz Air
playtech.ro
image
Avocatul FCSB exultă după decizia CCR! Gigi Becali poate da lovitura în celebrul dosar pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro cerut de CSA Steaua. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Moment istoric: decizia în cazul Rusiei a fost anunțată oficial și va fi aplicată din martie
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Se închid toate școlile din cauza codului portocaliu de viscol, în județul Giurgiu
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Nicușor Dan, decizie privind șefii serviciilor secrete din România! Președintele a anunțat
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Gustarea perfectă pentru mic dejun, prânz sau o cină ușoară. Este delicioasă, se prepară rapid și conține ingrediente simple. VIDEO
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
bkg iubiri celebre Antoniu si Cleopatra fb jpg
Marc Antoniu și Cleopatra, povestea cuplului care ar fi putut stăpâni întregul Imperiu Roman...
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie