Braşovenii îşi sabotează singuri alimentarea cu apă. Stația de epurare, blocată de șervețele umede

Stația de epurare a orașului Braşov a fost blocată de cantități neobișnuit de mari de șervețele umede, afectând funcționarea instalațiilor și punând presiune pe angajații companiei de apă.

Stația de Epurare a Apei din municipiul Brașov a fost, în ultimele zile, supusă unui volum neobișnuit de mare de șervețele umede, ceea ce a afectat randamentul procesului de tratare a apelor, au anunțat marți, 17 februarie, reprezentanții Companiei Apa Brașov.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, însoțit de fotografii sugestive, compania atrage atenția asupra impactului pe care îl poate avea un obiect aparent inofensiv asupra întregului sistem de epurare.

→ Imaginea 1/3: servetele umede statia de epurare Braşov 01 foto Apa Braşov jpg

„Pare greu de crezut că un șervețel umed poate afecta o întreagă activitate, un întreg proces. Pare greu de crezut că un ambalaj atât de atrăgător pentru orice client, de obicei cu un chip de bebeluș zâmbitor și luminos pe cutie, poate crea o problemă majoră pentru comunitate, poate bloca utilaje sau pompe din Stația de Epurare.

* Acest lucru se întâmplă mai des decât ne putem imagina. În ultimele zile, Stația de Epurare Brașov a fost asediată de un volum foarte mare de șervețele umede, care a afectat randamentul procesului. Curățarea grătarelor sau a pompelor nu se poate face decât manual, prin efortul colegilor noștri.

* Stațiile de Epurare sunt componente esențiale ale unui ansamblu complex de instalații care contribuie la protejarea sănătății populației și a mediului, prin tratarea și curățarea apelor uzate.

* În ciuda campaniilor de promovare, în ciuda mesajului SOS Canalizarea! pe care l-am promovat în mediul online, la fiecare scară de bloc, în autobuze, adulților și copiilor deopotrivă, totuși lumea se împiedică mereu de un șervețel umed. Dacă fiecare din noi nu ar arunca șervețele umede în toaletă, stația de epurare nu ar arăta ca în pozele noastre.

* Fiecare articol își propune să schimbe un comportament neadecvat, chiar nepotrivit. Fiecare mesaj își propune să salveze sistemul de canalizare, pompele, instalațiile din cadrul unei stații de epurare, sănătatea publică și mediul înconjurător.

* Dincolo de acest mesaj, este o atitudine de responsabilitate civică să nu considerăm toaleta sau chiuveta un coș de gunoi.

* Facem un apel către dumneavoastră și vă reamintim să nu aruncați în toaletă următoarele obiecte:

- Șervețele umede sau hârtie igienică umedă

- Absorbante

- Ulei utilizat la gătit

- Ambalaje de plastic sau scutece de unică folosință”, a transmis marţi Compania Apa Brașov.