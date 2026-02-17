search
Seară excelentă pentru români la JO de iarnă: Julia Sauter a impresionat la patinaj, iar bobul tricolor a zburat prin canalul de gheață

0
0
Publicat:

Julia Sauter (28 de ani) a intrat marți seară în concursul de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. La programul scurt, sportiva din Germania a făcut un exercițiu bun, ceea ce i-a adus calificarea la programul liber, care se va desfășura joi seară.

Julia Sauter, elgantă pe gheață FOTO Reuters
Julia Sauter, elgantă pe gheață FOTO Reuters

Julia Sauter s-a numărat printre cele 29 de participante din proba feminină de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Sportiva a intrat pe gheață a 9-a și a avut o prestație solidă, care i-a permis accederea pe grilă pentru programul liber.

Patinatoarea noastră a fost a doua în clasamentul intermediar, după ce a fost notată cu 63,13 puncte (personal best). Precedentul record al Juliei la programul scurt era 62,98 de puncte și fusese obținut în 2024, la CS Budapest Trophy, un concurs care face parte din ISU Challanger Series.

Singura care a obținut un punctaj mai bun până la momentul evoluției lui Sauter a fost rusoaica Adeliia Petrosian, notată cu 72,89 de puncte. După sportiva noastră mai erau de evoluat 20 de patinatoare, astfel că Julia nu poate termina programul scurt mai jos de locul 22, ceea ce înseamnă că e deja calificată la programul liber.

Țara noastră nu a mai avut reprezentanți în competiția feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice din 2006, când Roxana Luca, actuala antrenoare a Juliei, a terminat pe locul 26 la feminin.

La acea ediție am avut reprezentant și la masculin, pe Gheorghe Chiper, care a terminat pe locul 14 (cea mai bună clasare din istorie pentru un român la JO, la egalitate cu cea a lui Cornel Gheorghe, în 1994). La feminin, maximul a fost atins tot de Roxana Luca, în 2002 (locul 23).

Mihai Tentea și George Iordache, cel mai bun timp la JO

Bobul tricolor de două persoane a obținut rezultate excepționale în primele două manșe ale concursului olimpic de la Milano Cortina, fiind pe locul 5 înaintea manșelor finale. Mihai Cristian Tentea (pilot) și George Iordache au rămas pe 5 și după manșa a treia. Ultima intrare (a patra) pe canalul de gheață de la Jocurile Olimpice din această iarnă este programată de la ora 22:00.

Românii au avut un start greoi, cel mai lent al lor de până acum în competiția olimpică, dar au încheiat cursa în 55,46 de secunde, fiind cel mai bun timp înregistrat în cele 3 manșe. Timpul lor a fost al 6-lea al manșei, fiind depășiți doar de echipajele care erau în față la jumătatea concursului, plus echipajul Olandei.

După manșa a 3-a, românii au o întârziere de 2,05 secunde față de echipajul german format din Johannes Lochner și Georg Fleischhauer, care s-au distanțat în fruntea ierarhiei, după o prestație foarte bună.

Înaintea ultimei manșe, Tentea și Iordache și-au păstrat poziția a 5-a și rămân în cărți pentru un rezultat de excepție. Românii au nevoie de o a 4-a manșă perfectă sau de ratări evidente ale rivalilor din față, pentru a spera să urce în clasament.

Până acum, cea mai bună performanță românească de la Milano Cortina a fost adusă de Raluca Strămăturaru și Mihaela-Carmen Manolescu, care au terminat pe poziția a 9-a concursul olimpic de sanie, în proba de dublu feminin.

