Pas crucial pentru securitatea României. Guvernul aprobă cadrul legal pentru investițiile strategice din industria de apărare

Guvernul a aprobat vineri, 5 decembrie, Ordonanța de Urgență care stabilește cadrul legal necesar pentru derularea investițiilor strategice în industria națională de apărare, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Măsura include și proiectele ce vor fi finanțate prin programul european SAFE, prin care României îi revin fonduri totale de 16,68 miliarde de euro.

Potrivit comunicatului, actul normativ va permite lansarea unor proiecte menite să consolideze capacitățile interne de producție și servicii din domeniul apărării. Aceste investiții sunt considerate de interes public și strategic, iar noul cadru legislativ ar urma să accelereze procedurile de avizare și să permită utilizarea terenurilor scoase din circuitul agricol atunci când situația o impune.

Ordonanța reglementează și posibilitatea statului de a interveni pentru protejarea intereselor esențiale de securitate, inclusiv în situațiile în care deține pachetul majoritar de acțiuni într-o companie din industria de apărare.

Totodată, este introdus un mecanism care permite folosirea fondurilor existente în conturile societăților de apărare pentru plata TVA aferent investițiilor - o limitare care, potrivit MEDAT, a blocat în ultimii ani demararea unor proiecte importante. Finanțarea va putea proveni atât din bugetul de stat, prin aport la capitalul social, cât și din fonduri europene. În funcție de contribuția financiară, statul poate dobândi participații procentuale în cadrul acestor proiecte.

Condiții pentru companii și investitori

Pentru a beneficia de noile prevederi, companiile implicate trebuie să dețină statut strategic și să fie monitorizate de MEDAT. Toate proiectele vor necesita avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru garantarea securității naționale, precum și avizarea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, pentru respectarea normelor de concurență.

Investitorii privați vor trebui să demonstreze experiență în domeniu, capacitate tehnică și financiară, licențe și know-how adecvat, dar și să treacă prin procedurile de verificare pentru acces la informații clasificate. În cazul în care un investitor decide să se retragă, operatorul economic va avea drept de preemțiune asupra acțiunilor, evaluarea acestora fiind realizată de un expert ANEVAR.

Capacitățile realizate vor reveni statului dacă asocierea încetează

Toate investițiile realizate în baza ordonanței vor fi integrate în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare și trebuie menținute operaționale pe întreaga durată a proiectelor.

Dacă asocierea încetează, capacitățile deja realizate sau aflate în construcție vor trece în proprietatea statului, pentru a asigura continuitatea activităților esențiale pentru securitatea națională.