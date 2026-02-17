Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a trezit cu un sicriu la poartă

O anchetă a autorităților a scos la iveală detalii șocante despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare în rândul influencerilor din mediul online.

O anchetă de amploare desfășurată de Poliția Republicii Moldova a scos la iveală detalii grave despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare, într-un dosar în care apare și numele unei cunoscute influencerițe din noua generație, Iuliana Beregoi.

Tânăra, urmărită de milioane de fani, inclusiv din România, care a lansat şi câteva melodii alături de artişti cunoscuţi, ar fi implicată într-o reţea infracţională care se ocupa cu şantajul şi cerea taxe de protecţie de la alţi influenceri din mediul online. Printre victime ar fi și o altă tiktokeriță celebră, Daniela Costetchi, care s-a trezit cu un sicriu și o cruce în fața porții. Internetul a luat foc după ce acest detaliu a fost dezvăluit de Andreea Bostănică, o altă celebră influenceriţă din tânăra generaţie, scrie presa din Republica Moldova.

Cândva nedespărțite şi bune prietene, vedetele TikTok-ului Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au ajuns acum la cuțite.

Andreea Bostănică, stabilită în prezent în Dubai şi care face paradă pe reţele sociale cu modul său de viaţă extravagant, susține că Iuliana Beregoi, împreună cu mai multe rude („clanul Beregoi” îi numeşte ea) ar fi șantajat și amenințat vedete din Republica Moldova.

„Ea este tristă pentru că a avut percheziție la ea acasă, cu tot clanul ei. Le-au fost luate telefoanele, le-au fost confiscate mașinile pentru control”, a dezvăluit pe reţele sociale Andreea Bostănică despre cine este vorba în dosarul de şantaj.

„Pe cruce scria numele meu”

De asemenea, tot Andreea Bostănică a adus în atenția publicului cazul unei tinere care ar fi fost supusă șantajului de către familia Iulianei Beregoi.

Victima despre care vorbește ea este Daniela Costetchi, şi aceasta tot influencer, cu aproape jumătate de milion de urmăritori.

Daniela Costetchi a confirmat nu doar că fost forţată să „colaboreze” cu reţeaua de şantajişti, cărora le plătea lunar o taxă, ci şi că a fost ameninţată cu moartea. Ea a povestit că părinţii săi au găsit în faţa porţii un sicriu şi o cruce pe care scrisa numele ei şi că se teme nu doar pentru viaţa sa, ci şi pentru a fiicei sale.

„Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa mea dată a decesului. Mie îmi era frică să ies din casă la magazin, să ies din casă cu maşina să o duc pe Leila la grădiniță”, a povestit Daniela Costetchi.

Citește și: Iuliana Beregoi a făcut dezvăluiri emoţionante despre accidentul în care era să moară

„Totul a început în 2021 când eu m-am mutat în Chișinău. De undeva a apărut acest Anonymus. A început să ștergă conturi, să ștergă postări. Am acceptat o «colaborare» forțată de a achita de fiecare dată. O parte din banii pe care eu îi trimiteam mergeau spre cadouri către fata respectivă”, le-a povestit ea anchetatorilor.

În dosar a fost reţinută o persoană dintre cei opt suspecţi audiaţi

Ofiţerii de la Direcţia Investigaţii din Republica Moldova au intrat pe fir şi au demarat o anchetă amplă, urmată de percheziţii, în urma cărora au fost conduse la audieri opt persoane, dintre care una a fost reţinută pentru 72 de ore, potrivit unui comunicat oficial.

„Ofițerii Direcției Investigații «Centru» a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei.

În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro.

Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe rețeaua de socializare Instagram, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub pretextul de a nu le perturba activitatea pe platforma respectivă.

Ulterior, acțiunile de șantaj ar fi fost însoțite de amenințări grave. În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput de partea vătămată ca o amenințare reală la adresa vieții sale.

Mijloacele bănești erau transferate pe diverse conturi bancare și portofele electronice cu valută virtuală, ulterior fiind redirecționate pe alte conturi și retrase în numerar.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cu suportul BPDS «Fulger», au fost efectuate 10 percheziții, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare, precum și un automobil de marca BMW.

Cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția le va fi dovedită, acestea riscă pedeapsa cu închisoare de la 11 la 13 ani, conform legislației în vigoare.Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate”, este comunicatul trimis de anchetatorii din Republica Moldova.