search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a trezit cu un sicriu la poartă

0
0
Publicat:

O anchetă a autorităților a scos la iveală detalii șocante despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare în rândul influencerilor din mediul online.

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi FOTO Instagram
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi FOTO Instagram

O anchetă de amploare desfășurată de Poliția Republicii Moldova a scos la iveală detalii grave despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare, într-un dosar în care apare și numele unei cunoscute influencerițe din noua generație, Iuliana Beregoi.

Tânăra, urmărită de milioane de fani, inclusiv din România, care a lansat şi câteva melodii alături de artişti cunoscuţi, ar fi implicată într-o reţea infracţională care se ocupa cu şantajul şi cerea taxe de protecţie de la alţi influenceri din mediul online. Printre victime ar fi și o altă tiktokeriță celebră, Daniela Costetchi, care s-a trezit cu un sicriu și o cruce în fața porții. Internetul a luat foc după ce acest detaliu a fost dezvăluit de Andreea Bostănică, o altă celebră influenceriţă din tânăra generaţie, scrie presa din Republica Moldova.

Cândva nedespărțite şi bune prietene, vedetele TikTok-ului Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au ajuns acum la cuțite.

Andreea Bostănică, stabilită în prezent în Dubai şi care face paradă pe reţele sociale cu modul său de viaţă extravagant, susține că Iuliana Beregoi, împreună cu mai multe rude („clanul Beregoi” îi numeşte ea) ar fi șantajat și amenințat vedete din Republica Moldova.

„Ea este tristă pentru că a avut percheziție la ea acasă, cu tot clanul ei. Le-au fost luate telefoanele, le-au fost confiscate mașinile pentru control”, a dezvăluit pe reţele sociale Andreea Bostănică despre cine este vorba în dosarul de şantaj.

„Pe cruce scria numele meu”

De asemenea, tot Andreea Bostănică a adus în atenția publicului cazul unei tinere care ar fi fost supusă șantajului de către familia Iulianei Beregoi.

Daniela, influenceriţă căreia i-a fost lăsat un sicriu în faţa porţii. FOTO: cancan
Daniela, influenceriţă căreia i-a fost lăsat un sicriu în faţa porţii. FOTO: cancan

Victima despre care vorbește ea este Daniela Costetchi, şi aceasta tot influencer, cu aproape jumătate de milion de urmăritori.

Daniela Costetchi a confirmat nu doar că fost forţată să „colaboreze” cu reţeaua de şantajişti, cărora le plătea lunar o taxă, ci şi că a fost ameninţată cu moartea. Ea a povestit că părinţii săi au găsit în faţa porţii un sicriu şi o cruce pe care scrisa numele ei şi că se teme nu doar pentru viaţa sa, ci şi pentru a fiicei sale.

„Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa mea dată a decesului. Mie îmi era frică să ies din casă la magazin, să ies din casă cu maşina să o duc pe Leila la grădiniță”, a povestit Daniela Costetchi.

Citește și: Iuliana Beregoi a făcut dezvăluiri emoţionante despre accidentul în care era să moară

„Totul a început în 2021 când eu m-am mutat în Chișinău. De undeva a apărut acest Anonymus. A început să ștergă conturi, să ștergă postări. Am acceptat o «colaborare» forțată de a achita de fiecare dată. O parte din banii pe care eu îi trimiteam mergeau spre cadouri către fata respectivă”, le-a povestit ea anchetatorilor.

În dosar a fost reţinută o persoană dintre cei opt suspecţi audiaţi

Ofiţerii de la Direcţia Investigaţii din Republica Moldova au intrat pe fir şi au demarat o anchetă amplă, urmată de percheziţii, în urma cărora au fost conduse la audieri opt persoane, dintre care una a fost reţinută pentru 72 de ore, potrivit unui comunicat oficial.

„Ofițerii Direcției Investigații «Centru» a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei.

În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro.

Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe rețeaua de socializare Instagram, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub pretextul de a nu le perturba activitatea pe platforma respectivă.

Citește și: Aroganța „reginei TikTok” din România după ce a luat note mici la BAC. „Nu m-au împiedicat să-mi permit orice vacanță, orice haine”

Ulterior, acțiunile de șantaj ar fi fost însoțite de amenințări grave. În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput de partea vătămată ca o amenințare reală la adresa vieții sale.

Mijloacele bănești erau transferate pe diverse conturi bancare și portofele electronice cu valută virtuală, ulterior fiind redirecționate pe alte conturi și retrase în numerar.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cu suportul BPDS «Fulger», au fost efectuate 10 percheziții, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare, precum și un automobil de marca BMW.

Cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția le va fi dovedită, acestea riscă pedeapsa cu închisoare de la 11 la 13 ani, conform legislației în vigoare.Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate”, este comunicatul trimis de anchetatorii din Republica Moldova.

Vedete

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Alerte în toată țara pentru „cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta”. Raed Arafat, pentru Gândul: „Zăpezi de până la 50 de cm în Capitală”. Comitet de urgență în București
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Drama care l-a forțat pe Mitică Dragomir să plece de la Brașov: “Nu mai rezistam. Stăteam la cimitir toată ziua”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Capitala și încă 12 județe au intrat sub alertă meteo de viscol, ger, polei și ninsori. Şefa ANM: "Nu excludem să emitem cod roşu"
antena3.ro
image
Ce salarii iau cei 200 de directori din STB. Cu 250 de economişti, societatea a ajuns la datorii uriaşe
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce este norma de hrană pentru bugetari, cine o primește și în ce țări europene mai există această componentă la salariu
playtech.ro
image
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Schema de ajutor la gaze pentru clienții casnici. Ministerul Energiei propune cum va fi reglementat prețul la gaze de la 1 aprilie 2026
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
click.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie