Românii, tot mai interesați de electronicele second hand. Care sunt mărcile preferate

Piața electronicelor second hand din România continuă să se consolideze, pe fondul interesului tot mai mare pentru alternative sustenabile și eficiente financiar, comportamentul de consum stabilizându-se în jurul unor categorii-cheie.

Telefoanele mobile rămân principala categorie de electronice tranzacționate online, urmate de laptopuri și smartwatch-uri. Această ierarhie s-a menținut constant în timp, telefoanele ocupând permanent primul loc în topul vânzărilor, atât în mediul online, cât și la nivel general.

„Telefoanele mobile își păstrează poziția dominantă în topul vânzărilor pentru că sunt dispozitive esențiale, cu upgade rapid de tehnologie și design și cu diferențe de preț semnificative între nou și pre-owned. În același timp, vedem o schimbare clară în nivelul de încredere al clienților: cumpără tot mai des produse verificate profesional, pentru că știu că beneficiază de avantaje concrete, precum garanția de 12 luni și transparență totală privind starea produsului. Această combinație între accesibilitate, siguranță și beneficii clare menține categoria telefoanelor pe primul loc, atât online, cât și la nivel general”, spune Cosmin Popovici, director general al Magnor.

Care sunt cele mai căutate tipuri de telefoane second hand

În zona telefoanelor, cererea se concentrează pe branduri consacrate (Apple, Samsung și Xiaomi), cu valoare ridicată de revânzare și ciclu de viață extins. Un fenomen observat constant este reacția rapidă a pieței la lansările de modele noi: imediat după apariția acestora, interesul pentru variantele second hand ale generațiilor recente crește semnificativ. Consumatorii caută acces rapid la tehnologie actuală, fără a face investiții mari, iar din punct de vedere geografic, în top cinci orașe în care s-au înregistrat cele mai multe achiziții ale telefoanelor mobile second hand se află București, Timișoara, Brașov, Cluj și Craiova.

Laptopurile rămân a doua categorie ca volum, cu o evoluție puternic ascendentă. Comparativ între perioadele noiembrie 2024 – ianuarie 2025 și noiembrie 2025 – ianuarie 2026, vânzările de laptopuri second hand (în special mărcile Lenovo, Asus și HP) au crescut semnificativ. Diferența de preț față de produsele noi, situată frecvent între 20% și 40% mai mică decât produsele noi, reprezintă unul dintre factorii decisivi în alegerea acestei categorii, după cum subliniază Cosmin Popovici.

Consolele, cel mai dinamic segment de creștere

Cea mai spectaculoasă evoluție din ultimul an se înregistrează în categoria consolelor. Analiza comparativă a celor două intervale (noiembrie 2024 - ianuarie 2025 și noiembrie 2025 - ianuarie 2026) arată o creștere de aproximativ 300% a vânzărilor, ceea ce face din console segmentul cu cea mai accelerată dinamică din portofoliul de electronice second hand. În acest context, PlayStation concentrează aproximativ 70% din vânzările categoriei.

Vânzările online și modelul omnichannel

Din punct de vedere geografic, cele mai mari volume de vânzări de electronice second hand se înregistrează în București, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov și Sibiu. „În paralel, vânzările online au cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, susținută de integrarea unui model omnichannel. Clienții pot verifica produsele în magazinele fizice sau pot apela la programele de buyback, care transformă device-urile vechi în resurse pentru achiziții noi”, precizează Cosmin Popovici.

Datele confirmă astfel o schimbare clară de paradigmă: sectorul de bunuri second hand nu mai este o opțiune de nișă, ci o componentă stabilă și în creștere a pieței de electronice din România, cu potențial de dezvoltare accelerată în anii următori.