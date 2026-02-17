search
Marți, 17 Februarie 2026
„Ce e ieftin arde mai ușor!” Avertismentul dur al lui Titi Aur pentru românii care își cumpără mașini. RAR: Mașina care a ars avea omologare emisă în străinătate

Publicat:

Registrul Auto Român a clarificat marți situația vehiculului electric incendiat vineri, incident soldat cu decesul unei pasagere. Potrivit reprezentanților instituției, mașina nu a trecut prin procesul de omologare în România, ci a fost introdusă pe piață în baza certificatelor emise de un alt stat din Uniunea Europeană. Anunțul vine în contextul investigației care încearcă să determine cauzele incendiului violent izbucnit în timpul deplasării. Pilotul Titi Aur a enumerat pentru „Adevărul” aspectele de care trebuie ținut cont la achiziția unei mașini.

Cadranul unei mici mașini electrice omplet arsă
Mașina electrică de mici dimensiuni a ars complet. Foto arhivă

Precizăm că, până în acest moment, nicio autoritate nu a informat RAR cu privire la datele clare de identificare ale respectivului autovehicul. Potrivit informaţiilor publice, reliefate şi de mass-media, RAR ar putea identifica acest vehicul doar ca fiind unul din categoria europeană L6e-BP care este omologat european de tip în baza regulamentului Uniunii Europene nr. 168 din 2013, omologare care nu este emisă de RAR, ci de un alt stat membru UE.

Omologarea acestui tip de vehicul presupune fără dubii doar existenţa variantei cu două locuri în faţă, nu cu 4, iar în privinţa bateriei, conform aceleiaşi omologări a producătorului, vehiculul este dotat cu o baterie de 72 de Volţi şi 100 Ah, cu tehnologie tip 'gel' (plumb-acid)", a informat marți RAR.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, pentru toate vehiculele noi ce deţin omologare de tip europeană, RAR are obligaţia legală să emită Carte de Identitate în baza Certificatului de Conformitate, fără desfăşurarea altor proceduri tehnice. Vehiculele de acest tip sunt supuse inspecţiei tehnice periodice o dată la 3 ani.

Orice intervenţie asupra oricărui tip de vehicul ori a specificaţiei sale omologate care îi poate modifica orice caracteristică tehnică este ilegală. RAR va continua să colaboreze cu toate instituţiile statului pentru a pune la dispoziţie cu celeritate orice informaţie sau document pe care îl deţine conform legii sau reglementărilor interne. RAR a emis CIV pentru modelul comercial ARORA S2, modelul la care face referire mass-media", se arată în informarea de presă.

Din 2020 până în prezent, RAR a emis aproximativ 100 de Cărţi de Identitate pentru categoria de vehicul aflată acum în atenţia publicului.

Ciprian Șerban a trimis Corpul de Control la RAR

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, a trimis corpul de control la sediul central al Registrului Auto Român (RAR) pentru a vedea dacă s-au respectat procedurile de omologare pentru autovehiculele electrice.

Am trimis corpul de control la Registrul Auto Român, sediul central. Vreau să verificăm dacă au fost îndeplinite toate procedurile legale, astfel încât aceste autovehicule să poată fi înmatriculate în România", a declarat ministrul.

Titi Aur a explicat la ce trebuie să fim atenți când cumpărăm o mașină

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat pentru „Adevărul” la ce trebuie să fim atenți când cumpărăm o mașină, indiferent dacă este una pe combustie internă sau electrică.

„În primul rând, este de principiu să știm că nu există ieftin și bun, ci eventual scump și bun. Cu cât este mai scumpă o mașină, cu atât ar trebui să fie mai sigură.

Mașina electrică este mai puțin sigură decât una mecanică și are un pericol mai mare la incendiu. În ultimii ani a crescut pericolul de incendiu la toate mașinile, pentru că toate au fire, firicele, totul e bazat pe electronică. Pe timpuri, totul era cu manivelă, acum e cu butoane, iar riscul de incendiu este mai mare”, a explicat expertul auto.

Potrivit acestuia, pe lângă partea de electronică, un mare risc este dat de faptul că majoritatea componentelor sunt din plastic, iar unele dintre acestea au o mai mare rezistență la aprindere, iar altele mai mică sau aproape de zero. „Majoritatea componentelor erau în trecut din metal, acum sunt din plastic. Aceste componente din plastic sunt de două feluri, unele se aprind mai ușor, iar altele mai greu. Mașinile care au componente de plastic care se aprind ușor sunt mai ieftine. Asta trebuie să ținem minte: ce este ieftin arde mai ușor”, a explicat Titi Aur pentru „Adevărul”.

Întrebat ce ar trebui să știe românii, astfel încât să se poată proteja în caz de incendiu, expertul auto a afirmat că, în primul rând, românii ar trebui să cumpere o mașină mai scumpă, cu garanție mai mare ca timp, dar și să știe cum să reacționeze în caz de accident, fie că este vorba de o răsturnare, fie de un incendiu. „Dacă mașina a luat foc și se mai și răstoarnă, ar trebui să știm cum să ieșim. Dar noi ne panicăm, iar un om panicat face multe greșeli. Sunt multe firme specializate care ne învață cum să ne evacuăm. Ar trebui să copiem de la aviație, că ți se spune când te urci în avion ce ai de făcut dacă apare vreo problemă. Ți se face un instructaj. Când ne urcăm în mașină, noi nu știm nimic, doar ne gândim că nu se va întâmpla nicio grozăvie. Ar trebui să ținem cont de doar două aspecte: să cumpărăm o mașină sigură și să ne facem instructajul să știm cum să ieșim din mașină dacă apare vreo problemă”, a declarat Titi Aur pentru „Adevărul”.

O mică mașină electrică a luat foc vineri

O persoană a murit, vineri, în urma unui incendiu care a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor, din sectorul 6 al Capitalei.

Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric. Cea de-a doua victimă, conducătorul autovehiculului, un bărbat care a suferit arsuri pe suprafaţa corpului, a fost asistat medical la faţa locului şi ulterior transportat la spital.

La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând şi alte trei maşini aflate în proximitate.

În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia", potrivit Biroului de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Jurnalistul auto Adrian Mitrea susține că mașina implicată în tragedia care a avut loc în Capitală „nu era chiar mașină sau autoturism”, ci un autovehicul încadrat drept cvadriciclu electric, precizând că aceste tipuri de vehicule au norme „mult mai laxe privind siguranța la incendiu, la accident”.

El a afirmat totodată că cvadriciclul respectiv se conduce fără permis și are viteză maximă 25 km/h, și că loviturile direct în baterie și perforarea ei pot genera astfel de incendii violente.

