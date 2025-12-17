Bolojan lansează un ultimatum, după scandalul din coaliție: „Dacă oamenii se porcăiesc între ei, nu câștigă nimeni”

Premierul Ilie Bolojan a lansat miercuri un avertisment sever partenerilor de guvernare în urma tensiunilor recente din Parlament, pe care le cataloghează drept o încălcare flagrantă a protocolului de colaborare.

Reacția prim-ministrului vine după ce disputa dintre PSD și USR din Senat, unde social-democrații au votat moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri la Senat nu a fost un lucru bun. A fost o încălcare a protocolului de coaliție. Când s-a dus doamna ministru la microfon și a dat replici PSD, cei care aplaudau cel mai mult erau cei din opoziție, iar când s-au dus colegii de la PSD și au criticat-o pe doamna ministru, cei care aplaudau erau tot cei din opoziție”, a declarat Ilie Bolojan, la DigiFM.

„E greu să faci echipă când oamenii se porcăiesc între ei”

Premierul a atras atenția asupra faptului că atacurile personale și coborârea nivelului discursului politic afectează grav capacitatea de funcționare a Guvernului. În viziunea sa, menținerea coeziunii echipei devine o misiune imposibilă în condițiile în care partenerii se atacă reciproc în spațiul public.

„E greu, din punct de vedere uman, să faci echipă dacă, atunci când oamenii se porcăiesc între ei, coboară critica la un nivel la care nu este de natură să creeze încredere. Din aceste dispute din coaliție nu câștigă nimeni. Oamenii nu vor să vadă astfel de lucruri. Când ești în executiv, e mai important să faci”, a punctat liderul de la Palatul Victoria.

Bolojan vine cu două scenarii pentru viitorul coaliției

În acest context, Ilie Bolojan a prezentat o analiză a viitorului coaliției de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR.

„Avem două posibilități. Să resetăm lucrurile în această coaliție, să le reașezăm făcând o evaluare și să mergem mai departe, o ipoteză de lucru pe care o consider fezabilă, dacă suntem oameni responsabili. A doua opțiune este să continuăm în felul acesta. Astăzi o moțiune împotriva unui ministru, mâine o altă moțiune împotriva unui alt ministru, poimâine un partid îl cheamă pe ministrul celuilalt partid în Parlament, apar invective și critici. Degradarea relațiilor se va accentua. Asta înseamnă că lucrurile vor degenera și va fi o problemă de timp până când această coaliție va mai funcționa. Asta nu e bine pentru România și nici pentru aceste partide”, a avertizat premierul.

Premierul face apel la reținere și maturitate politică

În final, Ilie Bolojan a vorbit despre propriul rol de mediator și despre eforturile depuse pentru a menține echilibrul. El a subliniat necesitatea ca fiecare partid să își cântărească reacțiile pentru a opri escaladarea conflictului.

„Dar asta nu depinde de mine. Am făcut tot ce este posibil. Am preluat critici uneori nemeritate, acțiuni pe care le vedeam aproape zilnic. Când ești într-o astfel de coaliție cu patru partide, chiar dacă ești criticat, trebuie să vezi care îți este nivelul replicii. Altfel nu faci decât să rostogolești un bulgăre de zăpadă. Coaliția ar putea funcționa mai bine”, a conchis premierul.