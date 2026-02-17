search
Marți, 17 Februarie 2026
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km

O companie românească din Cluj a prezentat marți, la București, prima rachetă de croazieră despre care precizează că este complet pilotată de inteligență artificială. Proiectul, denumit SAHARA, a atras deja interesul unor companii importante din domeniul IT și al industriei de apărare.

Racheta SAHARA. Foto Oves Enterprise
Racheta SAHARA. Foto Oves Enterprise

OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, a dezvăluit azi, în cadrul unui eveniment oficial și în prezența mai multor oameni din industria de apărare, prima rachetă de croazieră produsă 100% în România, numită SAHARA”, relatează Monitorul Apărării și Securității, marți, într-o postare pe Facebook.

Racheta - dezvoltată intern sub numele SAHARA Autonomous System - a fost concepută ca un ansamblu complet, în care arhitectura hardware și Nemesis AI sunt proiectate împreună, dezvăluia „Adevărul”, în toamna anului trecut.

Nemesis AI rulează în modul on-premise, permițând configurarea rapidă a modelelor AI, a profilurilor de zbor și a parametrilor operaționali în facilitățile care operează sistemul. Racheta poate fi încărcată cu un model AI pregătit pentru fiecare misiune, având capacitatea de a adapta traiectoria și reacția în timp real.

Am construit acest proiect ca un sistem complet, pentru că autonomia reală nu poate fi obținută altfel. Modul în care funcționează Nemesis AI este strâns legat de arhitectura hardware pe care o controlăm integral: electronica, unitățile de procesare, flight controller-ul și structura pe care rulează algoritmii. Acest nivel de integrare este esențial în scenarii în care navigația prin satelit este perturbată prin jamming (bruiaj intenționat) sau spoofing (trimiterea de semnale false). În astfel de situații, racheta trebuie să-și păstreze stabilitatea, direcția și capacitatea de a îndeplini misiunea. Primele teste ne arată că această abordare este corectă, iar demonstrațiile din 2026 vor evidenția maturitatea tehnologiei”, spunea Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Arhitectură dezvoltată integral în România și capabilități de autonomie extinsă

SAHARA este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri, cu o traiectorie adaptată la relief pentru reducerea detecției radar. Cu excepția motorului turbojet și a senzorilor optici, toate componentele interne sunt dezvoltate de OVES Enterprise: fuselajul, plăcile electronice, unitățile de procesare, sistemele de control și infrastructura pe care rulează Nemesis AI.

Racheta utilizează Super Sensor Fusion,  un sistem avansat de fuziune a datelor,  prin care Nemesis AI corelează permanent informații provenite din mai multe sisteme globale de navigație prin satelit și din senzorii de bord.

La fiecare interval de aproximativ 200 de milisecunde, AI-ul verifică integritatea semnalelor pentru a identifica tentativele de bruiaj sau de trimitere de semnale false. Dacă navigația devine imposibilă, racheta comută automat pe un mod de zbor care folosește datele oferite de sistemul intern de măsurare a mișcării și orientării (IMU), menținând stabilitatea și direcția de deplasare.

Capabilități tehnice, echipă și calendarul programului

Racheta cântărește 50 de kilograme, dintre care 10 kilograme reprezintă încărcătura utilă. Motorul turbojet instalat furnizează o tracțiune de 310 newtoni, iar cele 20 de kilograme de combustibil permit o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri în versiunea actuală. Viteza proiectată poate atinge 0,85 Mach, în funcție de configurația finală a fuselajului. În etapele următoare sunt planificate versiuni cu distanță medie de operare (aproximativ 500–600 km) și distanță lungă (aproximativ 900–1100 km).

Investiția OVES Enterprise în proiect se ridică la peste un milion de euro, iar pentru fazele de optimizare și testare planificate urmează un buget suplimentar de aproximativ două milioane de euro. Demonstrația inițială este programată pentru mai 2026, iar prezentarea completă a capabilităților este prevăzută pentru finalul anului viitor.

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri și cercetători specializați în inteligență artificială, avionica, hardware, sisteme de zbor și testare. OVES Enterprise analizează în prezent propuneri de coproducție pentru etapele ulterioare, adaptate cerințelor clienților interesați.

Ce spune ministrul Economiei

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a subliniat marți, 17 februarie, că orice colaborare trebuie formalizată prin documente, nu doar prin discuții, și că statul este deschis să identifice cea mai potrivită companie pentru un eventual parteneriat.

Producătorul susține că racheta a fost deja testată în străinătate și că, în aproximativ șase luni, poate realiza o demonstrație completă într-un poligon militar, dacă Ministerul Apărării solicită acest lucru.

Despre OVES Enterprise

OVES Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, înființată în 2015 la Cluj-Napoca. Începând cu anul 2019, strategia OVES Enterprise a inclus oferirea de servicii mai complexe de software development pentru proiecte din zona automotive, eCommerce, fintech, telecom, instituții guvernamentale internaționale etc., compania devenind partener tehnologic pentru proiecte complexe și sofisticate din punct de vedere tehnologic. Anul trecut, OVES Enterprise și-a extins activitatea cu o nouă linie de business, axată pe producția de drone.

Mai bine de jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenței artificiale şi big data. OVES Enterprise are sute de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.

