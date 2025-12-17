Dominic Fritz va depune joi jurământul pentru obţinerea cetăţeniei române

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, va depune joi, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, jurământul de credinţă pentru obţinerea cetăţeniei române, după ce în noiembrie a susţinut interviul.

Dominic Fritz va depune jurământul în 18 decembrie, de la ora 12.00, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București.

Pe 13 noiembrie, Dominic Fritz, care e cetăţean german, anunţa că a trecut proba de interviu şi a primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.

”România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, scris el, la acea dată, pe Facebook.

Dominic Fritz s-a născut în Germania și este președinte al Uniunii Salvați România (USR). Înainte de a deveni primar al Timișoarei, în 2020, a activat în partidul Alianța 90/Verzii (2009–2019) și a fost consilier politic al fostului președinte german Horst Köhler.

Problema cetățeniei a fost invocată inclusiv de colegi de partid. Astfel, în iunie 2025, chiar înainte de alegerile din cadrul partidului, după plecarea Elenei Lasconi, Eduard Răducan, candidat la șefia USR, a contestat candidatura lui Dominic Fritz în cadrul comisiei electorale interne, susținând că lipsa cetățeniei ar putea ridica probleme juridice și de legitimitate.