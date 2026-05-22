Radu Miruță îi face plângere la DNA directorului Romarm: „O situația ilegală. A fost selectat pe ochi frumoși”

Radu Miruță acuză nereguli grave în procesul de numire a directorului Răzvan Pîrcălăbescu la Romarm şi vorbește și de o posibilă situație de incompatibilitate, anunțând că a sesizat DNA. Oficialul vorbește despre „o situație ilegală, imposibilă” și despre o selecție făcută „pe ochi frumoși".

Ministrul interimar al Apărării și fost ministru al Economiei, Radu Miruță, a lansat acuzații dure la adresa conducerii Romarm, vizând modul în care a fost numit în funcție directorul companiei de stat, Răzvan Pîrcălăbescu. Declarațiile au fost făcute în cadrul Podcasturilor Cotidianul, unde ministrul a susținut că există suspiciuni serioase de încălcare a procedurilor legale și de incompatibilitate în exercitarea funcțiilor.

Potrivit lui Radu Miruță, mai multe documente oficiale ar indica faptul că procesul de selecție pentru funcția de director la Romarm nu ar fi respectat criteriile prevăzute de lege, motiv pentru care a transmis materialele respective către Direcția Națională Anticorupție, considerând că situația trebuie verificată instituțional.

„Eu nu sunt în război cu un om (n.r. directorul Romarm). Că n-am treabă de omul ăla și nu e un om relevant care ar fi făcut vreodată ceva să atragă atenția, profesional. Eu sunt în război cu cei care nu respectă legea. Eu am fost ministrul Economiei, Romarm este în coordonarea Ministerului Economiei. Instituții ale statului mi-au adus pe masă o situație care spune negru pe alb că dumnealui a fost pus acolo cu nerespectarea procedurilor legale. Imaginați-vă că pentru a te înscrie la o selecție trebuie să depui la dosar diplomă, expertiză, trebuie să depui niște documente. Selecția domniei sale s-a realizat spunând că îndeplinește condițiile, fără să bage și dovezile în dosar”, a declarat ministrul.

Radu Miruță susține de asemenea, că, în perioada în care ocupa funcția de director la Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu ar fi fost angajat simultan și în cadrul Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), ceea ce, în opinia sa, nu este legal, fiind vorba despre o posibilă situație de incompatibilitate.

„În timp ce era director la Romarm, era angajat la ARICE. O situație ilegală, imposibilă. Când l-am întrebat, și-a dat demisia de la ARICE. Romarm ar trebui să aibă un profil perfect de seriozitate în interacțiunea cu alții. Eu, primind toate aceste documente, nu le-am ținut în sertar. Le-am trimis la DNA”, a precizat ministrul, susținând că Răzvan Pîrcălăbescu ar fi fost numit „pe ochi frumoși”, fără respectarea integrală a procedurilor și că singura „calificare” a acestuia era faptul că a fost director de cabinet al ministrului Radu Oprea, în perioada în care acesta conducea Ministerul Economiei.

Probabil că este situația chelului care îşi pune singur mâna în cap. Dumnealui țipă şi urlă că a lucrat în două părți, când nu avea voie, şi a fost selectat pe ochi frumoși, fiind directorul de cabinet al ministrului Radu Oprea, care era la Ministerul Economiei. Directorul de cabinet al ministrului care coordona Romarm a fost pus cu presupusă încălcare a legii director într-o entitate din subordinea ministrului”, a mai spus ministrul interimar al MApN.

În același context, Radu Miruţă a avut o reacție ironică la adresa șefului Romarm, care a spus despre el că ar trebui să fie judecat pentru înaltă trădare.

„Nici nu știe să despartă în silabe ce înseamnă asta”, a comentat Radu Miruță, afirmând că, dincolo de disputa politică sau personală, obiectivul său este legat de funcționarea industriei de apărare.

„Pe mine mă interesează să meargă industria de apărare a României și uite că prin acest SAFE am mai dezmorțit niște fabrici din interiorul ROMARM, pe care ROMARM nu a fost în stare să le dezmorțească. Rezultatul modului în care ROMARM și-a făcut treaba este că în fabricile de armament plouă și suflă vântul și nu se produce. Ăsta e rezultatul, asta e ceea ce contează”, a mai declarat Radu Miruță.

Răzvan Pîrcălăbescu a fost numit director la Romarm în august 2025, în mandatul lui Radu Miruță (iunie - decembrie 2025).