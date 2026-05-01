Programul SAFE, în centrul unui scandal uriaș. Directorul Romarm, acuzații grave la adresa ministrului Miruță: „Ar trebui judecat pentru înaltă trădare”

Tensiunile din jurul programului european SAFE escaladează după ce managerul general al Romarm și președintele Organizației Patronale Industria de Apărare, Răzvan Pîrcălăbescu, a lansat acuzații extrem de dure la adresa ministrului Apărării, Radu Miruță.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Pîrcălăbescu a afirmat că actualul ministru „ar trebui judecat pentru înaltă trădare și subminarea economiei naționale”, susținând că acesta ar fi blocat finanțări esențiale pentru industria de apărare în perioada în care a condus Ministerul Economiei.

„Miruță ar trebui judecat pentru înaltă trădare și subminarea economiei naționale. De asemenea, și-a bătut joc de apărare atât în perioada în care a fost ministrul Economiei, cât și la Apărare. Când a fost ministru la Economie, a privat apărarea de toți banii pentru investiții, iar acum a încercat sabotarea lor. Eu cred că asta ar trebui făcut pentru a nu se mai ajunge la astfel de situații”, a spus managerul general Romarm.

Reacția vine în urma acuzațiilor potrivit cărora Radu Miruță și-ar fi asumat meritele pentru proiectul armei de asalt care urmează să fie produsă la fabrica din Cugir, în condițiile în care, în ședințele de Coaliție și Guvern, ar fi contestat componentele incluse în programul SAFE.

Situația se înscrie în disputele din interioru Guvernului privind partea românească a Programul SAFE (Security Action for Europe), inițiativă a Uniunii Europene estimată la 150 de miliarde de euro, destinată consolidării accelerate a capacităților de apărare ale statelor membre până în 2030.

România are alocate aproximativ 16,6 miliarde de euro, iar prima etapă a programului vizează proiecte de peste 8,3 miliarde de euro, trimise deja spre aprobare în Parlament.

Potrivit documentelor discutate public, o parte semnificativă a contractelor ar urma să fie derulată cu grupul german Rheinmetall, care ar putea încasa peste 5,6 miliarde de euro.

În paralel, ministrul Apărării a insistat că programul nu vizează doar achiziții de tehnică militară, ci și revitalizarea industriei naționale de apărare, cu obiectivul ca aproximativ 50% din producție să fie realizată în România, în centre precum Cugir, Sadu, Brașov, Mediaș și Mangalia.

Programul SAFE (Security Action for Europe) este unul dintre cele mai importante proiecte de finanțare militară ale Uniunii Europene.