Video Radu Miruță, despre achizițiile militare: Rheinmetall va produce în România, iar navele de patrulare se fac la Mangalia

În contextul discuțiilor privind derularea programului european SAFE și atribuirea contractelor de înzestrare militară, ministrul Apărării Radu Miruţă a explicat la Interviurile Adevărul că o parte semnificativă a achizițiilor ar fi fost direcționată către compania germană Rheinmetall, subliniind însă că aceste contracte sunt însoțite de obligații de producție în România și de investiții în capacități industriale locale.

„Rheinmetall a luat și obligația de a construi fabrici și de a produce în România”, a afirmat ministrul.

Întrebat cine a decis atribuirea contractelor și concentrarea unei părți importante către această companie, ministrul a evitat să ofere un răspuns direct, precizând însă că o parte semnificativă a banilor investiți se întorc în economie:

„Aproximativ 60% din banii care merg către Rheinmetall se întorc, de fapt, pe teritoriul României”, a spus acesta.

În ceea ce privește informațiile potrivit cărora prețurile contractelor ar fi crescut cu aproximativ 30%, Miruță a respins aceste afirmații.

„Nu”, a răspuns ministrul, atunci când a fost întrebat dacă aceste majorări sunt reale.

El a susținut că evaluarea prețurilor trebuie făcută în funcție de specificațiile fiecărui contract și de nivelul de echipare:

„Arătați-mi o țară care a cumpărat ceea ce cumpără România, mai ieftin. Am făcut și noi verificările acestea și nu există. Comparația trebuie făcută în mod detaliat, pentru că nu este același lucru dacă produci în Germania sau în România. Un preț este atunci când cumperi un tanc cu mai puține opțiuni, alt preț este atunci când îl configurezi cu echipamente suplimentare”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul a dat ca exemplu și diferențele de cost în cazul echipamentelor militare, inclusiv al elicopterelor, subliniind că dotările suplimentare influențează semnificativ prețul final:

„Au fost tot felul de discuții și despre elicoptere. Dacă ai cumpărat un elicopter la un anumit preț și alții l-au cumpărat la alt preț, diferența vine din configurație. Noi am cumpărat rachete integrate pe elicoptere, ceea ce crește costul”, a spus el.

Acesta a făcut referire și la programele de înzestrare navală, menționând navele de patrulare care urmează să fie produse la șantierul Damen Mangalia Shipyard.

În ceea ce privește programul pentru mașina de luptă a infanteriei, Miruță a susținut că producția ar urma să fie realizată la Mediaș, cu implicarea forței de muncă locale:

„Mașina de luptă a infanteriei, care se face la Mediaș, cu muncitori români, costă aproximativ 3 milioane de euro. Va fi produsă la Mediaș, se vor plăti taxe în România”, a completat ministrul.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri la „Interviurile Adevărul” că Șantierul Naval Damen Mangalia va fi scos din faliment, pentru că este singura soluție ca România să producă nave împreună cu Rheinmetall prin programul SAFE.