Radu Miruță, criticat după ce s-a pozat în blugi, în vizita oficială din Germania. „Eu nu aș fi mers niciodată așa”

La poza de grup ocazionată de întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, ministrul român al Apărării a apărut într-o postură relaxată, inclusiv vestimentar.

În contrast cu oficialii români și Germani, îmbrăcați la costum și cravată, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a apărut la întâlnire într-un sacou lejer, fără cravată și în blugi.

"Îl vedem pe premier în mijloc și îl vedem pe ministrul Apărării, Miruță. E un lucru care m-a surprins. M-am uitat la premier. Ilie Bolojan este într-un costum impecabil. Cei din Germania sunt, de asemenea, în niște costume impecabile. Mă rog, e un anumit protocol în astfel de situații. Cred ca se numește ”business”. Este formatul care implică să porți costum. Ministrul nostru este in blugi. Domnia sa tocmai a ieșit dintr-un scandal cu declarațiile cu Nicolae Ceausescu. Acum, poate e cineva la Ministerul Apărării care să spună ”Bună ziua, sunt de la protocol. Când plecați în vizita în Germania, echipamentul de lucru nu este nici în jeans, nici în trening", a spus realizatorul Mihai Gâdea la Antena 3 CNN.

"Eu nu aș fi mers niciodată așa. Din respect față de premier, nu te duci în blugi și cămașă. Ar trebui să fie protocolul intern al domniei sale, care să-i spună cum să se îmbrace la vârsta asta", a afirmat, la rândul său, Mihai Fifor, fost ministru al Apărării.

Radu Miruță provocat recent consternare în spațiul public după ce l-a numit "patriot" pe fostul președinte comunist Nicolae Ceaușescu în cadrul unui interviu.

Întrebat dacă Nicolae Ceaușescu a fost patriot, Radu Miruță a evitat un răspuns tranșant în emisiunea de la Digi 24 și a invocat atât argumente critice, cât și elemente pe care le-a pus în legătură cu ideea de patriotism. „Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a declarat ministrul.

Ulterior, Radu Miruță a revenit asupra declarațiilor sale, clarificând că nu a intenționat să ofere un răspuns favorabil lui Ceaușescu, ci să explice de ce unii români încă îl percep ca pe un erou, într-o țară unde nostalgie comunistă persistă.

„Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism”, a scris Miruță pe Facebook. El a recunoscut totodată că răspunsul inițial ar fi putut fi formulat mai clar și nuanțat.

Ministrul a explicat că a dorit să sublinieze atât aspectele negative ale regimului, cât și motivele pentru care o parte dintre români mai văd figura lui Ceaușescu ca pe un erou. „Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul”, a mai spus Miruță.