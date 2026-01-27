search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Bolojan, la Berlin: discuții despre investiții cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei

Publicat:

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit marți, la Berlin, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK), în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării cooperării economice și sectoriale dintre România și Germania.

Boloja, întrevedere la Berlin cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei FOTO gov.ro
În cadrul discuțiilor, premierul a subliniat importanța strategică a relației economice bilaterale, arătând că Germania este, de mai mulți ani, principalul partener comercial al României și cel mai mare investitor străin în economia românească. Ilie Bolojan a evidențiat contribuția companiilor germane la crearea de locuri de muncă stabile, investiții pe termen lung și dezvoltarea comunităților locale, reiterând interesul României pentru atragerea de noi investiții într-un cadru economic stabil și predictibil.

Potrivit comunicatului Guvernului, discuțiile au vizat extinderea și diversificarea investițiilor germane în domenii cu valoare adăugată ridicată, precum infrastructura, energia, agricultura și industria alimentară, cercetarea și inovarea. De asemenea, a fost abordată extinderea accesului companiilor românești pe piața germană și în alte state din rețeaua internațională DIHK, prezentă în peste 90 de țări.

Partea română și-a exprimat interesul pentru promovarea mai activă a produselor românești în Germania și pentru implicarea firmelor autohtone în proiecte de modernizare și dezvoltare a infrastructurii. Reprezentanții DIHK au evidențiat rolul rețelei camerelor de comerț în facilitarea cooperării economice și și-au manifestat deschiderea pentru noi parteneriate, în contextul politicilor comerciale europene.

Un capitol distinct al discuțiilor a fost dedicat cooperării în domeniul apărării și al securității regionale. Reprezentanții germani au apreciat rolul României în menținerea stabilității regionale și convergența de poziții dintre cele două state în plan politic, economic și de apărare. A fost analizată cooperarea în industria de apărare, inclusiv prin programul SAFE, atât din perspectiva achizițiilor comune, cât și a producției, fiind menționată colaborarea cu companii germane precum Rheinmetall, ca oportunitate pentru transfer de tehnologie și dezvoltarea capacităților de producție ale Armatei României.

Discuțiile au vizat și pregătirea și calificarea forței de muncă. A fost apreciată contribuția companiilor germane și a Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane în dezvoltarea educației duale și a programelor de formare profesională, precum și interesul pentru extinderea acestora în domenii precum industria, energia și apărarea.

În plan economic, premierul a prezentat măsurile adoptate de Guvern pentru creșterea veniturilor bugetare, reducerea cheltuielilor publice și prioritizarea investițiilor, în contextul eforturilor de reducere a deficitului bugetar, cu menținerea unui climat favorabil investițiilor. Partea germană a apreciat, totodată, progresele României în procesul de aderare la OCDE, sprijinit de DIHK prin rețeaua sa internațională.

Din delegația care l-a însoțit pe premierul Ilie Bolojan au făcut parte deputatul Ovidiu Ganț, viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, secretarul de stat Dragoș Hotea și consilierul de stat Raul Gutin.

Politică

