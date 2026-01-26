Radu Miruță revine asupra declarațiilor despre Ceaușescu: „N-am avut cea mai fericită exprimare”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, explică declarațiile sale controversate referitoare la Nicolae Ceaușescu și patriotism, recunoscând că exprimarea sa nu a fost cea mai fericită, dar subliniind că a încercat să demonteze argumentele celor care încă îl consideră pe fostul lider un erou.

„Nu poate fi considerat vreodată patriot. Concetățenii noștri consideră lucruri diferite. Să luăm unul câte unul motivele pentru care acei români cred că a fost patriot, să le demontăm. Da, n-am avut cea mai fericită exprimare. Dar am vrut să demontez argumentele celorlalți”, a declarat ministrul.

Declarațiile lui Miruță au stârnit reacții din partea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), care i-a cerut să prezinte scuze publice „tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum și față de toți cetățenii acestei țări care cred în valorile democrației și în adevărul istoric”. „Astfel de afirmații devin periculoase”, susțin specialiștii.

Declarațiile controversate

Duminică, la Digi 24, ministrul a fost întrebat dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot. „Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la Canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a spus Radu Miruță.

Întrebat ulterior despre realizările de la Canal, ministrul a explicat că proiectele au început în perioada lui Gheorghiu-Dej, dar a subliniat: „Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”.

La insistența moderatorului pentru un răspuns clar, ministrul a adăugat: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”.

Reacția IICCMER

Reprezentanții Institutului au reacționat: „Am luat act cu îngrijorare de afirmațiile Ministrului Apărării, domnul Radu Miruță (...) referitoare la dictatorul Nicolae Ceaușescu și la conceptul de patriotism atribuit acestuia. În contextul în care România se confruntă cu un val extins de nostalgie comunistă, cu un procent de 62,2% dintre cetățeni care consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun, astfel de afirmații devin alarmante și periculoase. Este inadmisibil ca, dintr-o poziție de vârf a Statului român, să apară astfel de declarații, care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist”.

Institutul avertizează că „aceste afirmații riscă să legitimeze și să relativizeze ororile regimului dictatorial și să contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate despre o dictatură responsabilă de suferințe și tragedii”.

Precizările ministrului pe Facebook

Pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță a clarificat: „Sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism. Haideți să clarific și aici ceea ce am considerat deja limpede din interviu, pe care îl puteți urmări. Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceaușescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit și a fost patriot”.

Ministrul a adăugat că, într-o țară în care aproape jumătate dintre cetățeni declară nostalgie față de comunism, „am considerat important să discut și de ce unii încă îl văd ca pe un erou și de ce aceste argumente nu sunt valide”.

„Cred că avem responsabilitatea de a vorbi deschis despre ideile care încă persistă în mintea unor compatrioți. A ne preface că aceste percepții nu există, a le evita sau a le respinge fără explicații ar fi o greșeală. Nu e suficient să spui «nu a fost patriot», fără să arăți de ce: pentru că a distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare. Doar prin dialog onest și argumente putem închide definitiv această discuție cu trecutul. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul”, a mai transmis ministrul.