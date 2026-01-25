search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
Ministrul Apărării Radu Miruță consideră că Ceaușescu a fost oarecum „patriot” , în timp ce USR cere sancționarea propagandei comuniste prin lege

0
0
Publicat:

Declarațiile lui Radu Miruță despre Nicolae Ceaușescu au generat reacții dure, după ce ministrul a adus în discuție argumente legate de „patriotismul” fostului lider comunist, deși a evitat să dea un răspuns clar pe această temă.

Radu miruţă, declaraţii controversate. FOTO: Mediafax/Andreea Alexandru
Radu miruţă, declaraţii controversate. FOTO: Mediafax/Andreea Alexandru

Ministrul Apărării, Radu Miruță, se află în centrul unei controverse după apariția sa, duminică, 25 ianuarie, într-o emisiune la Digi24, unde a fost invitat să își exprime opinia asupra unei teme extrem de sensibile în spațiul public românesc: dacă Nicolae Ceaușescu poate fi sau nu considerat patriot.

Modul în care ministrul a răspuns, evitând o poziție tranșantă și introducând nuanțe, a provocat reacții imediate în platou și critici ferme din partea jurnaliștilor.

Întrebarea adresată ministrului Apărării a vizat direct evaluarea regimului Ceaușescu din perspectiva patriotismului, iar răspunsul său a fost unul complex, construit pe argumente critice, dar și pe elemente pe care le-a pus în legătură cu ideea de dezvoltare națională. Această abordare a stârnit nedumerire și a determinat intervenții repetate ale moderatorilor, care au insistat pentru o poziție clară.

În prima parte a răspunsului, Radu Miruță a subliniat caracterul profund nociv al regimului comunist, insistând asupra represiunii exercitate asupra elitelor și a blocării potențialului intelectual al României.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a declarat ministrul.

După ce jurnaliștii i-au atras atenția că lucrările de la Canalul Dunăre–Marea Neagră au fost realizate în principal în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul a fost întrebat din nou, explicit, dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot.

De această dată, Radu Miruță a adus în discuție politica de industrializare promovată de fostul lider comunist, evitând în continuare un răspuns ferm.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a afirmat ministrul Apărării.

Insistența moderatorilor pentru un răspuns clar, lipsit de ambiguități, a dus la o formulare care a amplificat controversele.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a afirmat acesta. „Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a adăugat ministrul.

Schimbul de replici s-a încheiat cu o intervenție fermă a jurnaliștilor postului TV, care au respins categoric ideea de a aduce chiar și parțial argumente favorabile în cazul unui dictator responsabil pentru represiune, foamete și moartea a mii de oameni.

„Vă mulțumim, domnule ministru, dar cum puteți totuși să considerați, adică să aduceți parțial argumente, că așa ați spus, despre un dictator care și-a omorât, înfometat poporul, că ar fi patriot? Sunt două principii: un om, un lider al unei țări nu poate fi patriot dacă își omoară poporul”, au transmis jurnaliștii.

Declarațiile lui Radu Miruță și proiectul USR

Declarațiile lui Radu Miruță sunt cu atât mai discutate cu cât ele vin în contextul în care parlamentarii USR, partid din care face parte, au depus recent o inițiativă legislativă ce vizează interzicerea simbolurilor și cultului liderilor comuniști, precum și introducerea unor pedepse penale pentru propaganda comunistă.

Ceaușismul este o boală mintală îndelung cultivată de sistemul securist de după 1989. Cel mai stupid economic regim din istoria României, care ne-a agresat cu propaganda când eram copii, o combinație de comunism ratat şi fascism eșuat, capul său a fost, pe bună dreptate, împuscat, dar ne-am ales cu o armată de ceauşei care tânjesc să fie ca el. De aici politici proaste şi memorie defectă. Securiștii lui Ceaușescu vor ceauşism fără Ceaușescu, cu ei la butoane. România democratică şi europeană are nevoie să se apere de această agresiune. Românii care îl regretă pe Ceaușescu sunt victime ale propagandei încă prezente, al unor fantasme de gen «reindustrializare» sau «prin noi înșine», forme perverse de stupiditate ceauşistă”, spunea senatorul USR Cristian Ghinea.

