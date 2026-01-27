search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat cu o delegație a Congresului SUA la sediul MApN. Temele principale abordate

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a întâlnit marţi, 27 ianuarie, la sediul MApN, cu o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de congresmanul Pat Fallon, principalele teme de discuţie vizând securitatea regională şi consolidarea apărării colective în cadrul NATO.

Ministrul Apărării. FOTO: Facebook/Radu Miruță
Ministrul Apărării. FOTO: Facebook/Radu Miruță

În cadrul întrevederii a fost subliniată importanţa Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite, precum şi rolul acestuia în asigurarea securităţii regionale şi euroatlantice, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării.

Oficialii au evidenţiat cooperarea în cadrul NATO şi prezenţa militară americană în România ca elemente-cheie ale apărării colective.

De asemenea, a fost menţionat faptul că ambele state au adoptat documente strategice naţionale în domeniul securităţii şi apărării, care stabilesc priorităţile şi direcţiile de acţiune pentru perioada următoare.

Discuţiile au vizat evoluţiile recente ale mediului de securitate, cu accent pe implicaţiile războiului din Ucraina, securitatea Flancului Estic al Alianţei şi rolul strategic al regiunii Mării Negre.

„Discuţiile au vizat, de asemenea, evoluţiile recente ale mediului de securitate regional şi euroatlantic, cu accent asupra implicaţiilor războiului din Ucraina, securităţii Flancului Estic aliat şi rolului strategic al regiunii Mării Negre. A fost evidenţiată importanţa menţinerii unei posturi consolidate de descurajare şi apărare, adaptată actualelor provocări de securitate”, se arată în comunicatul MApN.

Ministrul Radu Miruţă şi delegaţia americană au abordat totodată perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării, punând accent pe dialogul politico-militar, interoperabilitate şi dezvoltarea capabilităţilor, în sprijinul securităţii regionale şi euroatlantice.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne un pilon esenţial al securităţii României, iar dialogul constant în domeniul apărării contribuie la consolidarea apărării colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice”, a declarat ministrul Apărării Naţionale, citat în comunicat.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar lovește România! Luna februarie vine cu ger crunt
gandul.ro
image
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
mediafax.ro
image
Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de afaceri
fanatik.ro
image
Sute de români sunt deportați din Germania: „Le-am tăiat ajutoarele sociale. Orașul le dădea 10 milioane de euro pe an”
libertatea.ro
image
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
digi24.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
UEFA a spus "NU"! Decizia luată după accidentul în care șapte fani ai lui PAOK au murit în România
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
observatornews.ro
image
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune cuvântul
playtech.ro
image
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Final de "telenovelă"! Transferul lui Marius Ștefănescu a fost anunțat în direct
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Victimele accidentului tragic din Timiș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Momentul producerii impactului VIDEO UPDATE
mediaflux.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Urmează 13 zile magice pentru o zodie. Destinul îi surâde, are parte de binecuvântări, realizări și vise împlinite până pe 9 februarie

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Dieta portofoliu scade colesterolul. Ce trebuie să consumi