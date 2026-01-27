Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat cu o delegație a Congresului SUA la sediul MApN. Temele principale abordate

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a întâlnit marţi, 27 ianuarie, la sediul MApN, cu o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de congresmanul Pat Fallon, principalele teme de discuţie vizând securitatea regională şi consolidarea apărării colective în cadrul NATO.

În cadrul întrevederii a fost subliniată importanţa Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite, precum şi rolul acestuia în asigurarea securităţii regionale şi euroatlantice, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării.

Oficialii au evidenţiat cooperarea în cadrul NATO şi prezenţa militară americană în România ca elemente-cheie ale apărării colective.

De asemenea, a fost menţionat faptul că ambele state au adoptat documente strategice naţionale în domeniul securităţii şi apărării, care stabilesc priorităţile şi direcţiile de acţiune pentru perioada următoare.

Discuţiile au vizat evoluţiile recente ale mediului de securitate, cu accent pe implicaţiile războiului din Ucraina, securitatea Flancului Estic al Alianţei şi rolul strategic al regiunii Mării Negre.

„Discuţiile au vizat, de asemenea, evoluţiile recente ale mediului de securitate regional şi euroatlantic, cu accent asupra implicaţiilor războiului din Ucraina, securităţii Flancului Estic aliat şi rolului strategic al regiunii Mării Negre. A fost evidenţiată importanţa menţinerii unei posturi consolidate de descurajare şi apărare, adaptată actualelor provocări de securitate”, se arată în comunicatul MApN.

Ministrul Radu Miruţă şi delegaţia americană au abordat totodată perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării, punând accent pe dialogul politico-militar, interoperabilitate şi dezvoltarea capabilităţilor, în sprijinul securităţii regionale şi euroatlantice.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne un pilon esenţial al securităţii României, iar dialogul constant în domeniul apărării contribuie la consolidarea apărării colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice”, a declarat ministrul Apărării Naţionale, citat în comunicat.