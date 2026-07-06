Radu Miruță a ajuns la summitul NATO îmbrăcat în tricou şi blugi. „Este întâlnire diplomatică, nu teambuilding!”

Radu Miruță a ajuns la Ankara, pentru summitul NATO, îmbrăcat în tricou și blugi. Imaginile au fost surprinse pe aeroport de jurnaliștii turci care au așteptat sosirea delegațiilor participante.

Jurnaliștii turci au urmărit sosirea tuturor delegațiilor participante la summitul NATO de la Ankara, astfel că ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a fost fotografiat imediat după ce a aterizat pe aeroportul Esenboğa din Ankara.

În imaginile publicate de presa turcă, ministrul interimar al Apărării apare alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, îmbrăcat în tricou și blugi.

Vă reamintim că summitul NATO de la Ankara are pe agendă unele dintre cele mai importante teme de securitate ale momentului, de la consolidarea Flancului Estic și investițiile în apărare până la sprijinul acordat Ucrainei și dezvoltarea industriei de apărare.

La polul opus s-a aflat secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a coborât din avion îmbrăcat în costum, sobru, respectând protocolul obișnuit pentru astfel de reuniuni oficiale.

Radu Miruță nu a fost singurul „nonconformist”, ministrul australian pentru Industria Apărării, Patrick Conroy, fiind şi el surprins, pe aeroport, purtând un pulover.

Câteva ore mai târziu, înaintea întâlnirilor oficiale, Radu Miruță și-a schimbat însă ținuta. În fotografiile publicate chiar de el pe pagina de Facebook apare îmbrăcat în costum, în timpul vizitei la Turkish Aerospace Industries și al întâlnirii cu oficiali din industria de apărare a Turciei.

Comentariile internauţilor

Ţinuta vestimentară lejeră aleasă de Radu Miruţă a fost sancţionată de români în comentarii extrem de dure, deşi au existat şi unii care i-au luat apărarea.

* „Jenant ptr un oficial al României! Diplomația a ajuns... fff jos ca standard de reprezentare... păcat. De ce oare ne facem singuri... de rușine? De ce? Chiar nu observă nimeni din Guvern, președintele sau Parlamentul României!”

Radu Miruță, criticat după ce s-a pozat în blugi, în vizita oficială din Germania. „Eu nu aș fi mers niciodată așa”

* „S-a luat după papagalul de Zelenski. Asta este prestanța guvernului nostru, mă întreb pe cine mai reprezintă un ministru demis.”

* „Există un protocol care trebuie respectat. Este întâlnire diplomatică, nu teambuilding!”

* „Poate apare mâine la costum - a ales o ținută lejeră pentru călătorie! Răi mai sunteți!”

* „Ăștia ne fac de rușine din toate punctele de vedere!”

* „Reprezinți România, protocolul și respectul funcției se respectă. NU te duci în jens și în tricou. Mai are foarte multe de învățat, mai grav că nu se lipește nimic.”

* „Omul face haina, nu haina pe om.”

* „A crezut că merge la plajă, nu degeaba pe olteni îi aleargă porcul, în cazul lui.”

* „Probabil cei deranjați de acest aspect sunt cei care înjură Sistemul, dar s-ar simți mai reprezentați de un securist în uniformă sau într-un costum de 20-30.000 euro”, sunt câteva dintre comentariile care i-au împărţit, din nou, pe români în două tabere.

Gafele vestimentare ale ministrului Radu Miruţă

Nu este prima dată când ministrul interimar al Apărării ajunge în centrul discuțiilor din cauza alegerii vestimentației.

Vă reamintim că, la începutul anului, în timpul unei vizite oficiale în Germania, unde l-a însoțit pe premierul Ilie Bolojan, Radu Miruță a apărut în fotografia oficială de grup purtând blugi, în timp ce ceilalți participanți erau îmbrăcați în costume.

Un alt episod s-a petrecut chiar săptămâna trecută, după inundațiile care au afectat Bucureștiul. Atunci, ministrul a mers la stația de metrou Piața Victoriei 2 în costum, cravată și pantofi eleganți, în timp ce pompierii și echipele de intervenție lucrau la evacuarea apei.

După criticile primite pentru ținuta considerată nepotrivită în astfel de împrejurări, a doua zi a revenit în același loc îmbrăcat în tricou și pantaloni scurți.