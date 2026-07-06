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Ce poate obține România la summitul NATO de la Ankara fără un Guvern cu puteri depline

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Președintele României, Nicușor Dan, va participa în perioada 7-8 iulie 2026 la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai NATO, care va avea loc la Ankara, fără o delegație cu putere reală de negociere, avertizează analistul geopolitic Cătălin Buciumeanu, pentru „Adevărul”. Într-un context intern marcat de instabilitate și intrarea în a treia lună fără un guvern cu puteri depline, Nicușor Dan va fi însoțit la Ankara de ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, aflat în prezent sub acuzare într-un dosar instrumentat de DNA. 

nicusor dan vorbeste la telefon
Provocările președintelui, în cadrul Summitului NATO de la Ankara. FOTO: Administrația Prezidențială

În cadrul summitului, generalul Vlad este programat să prezinte prioritățile României pentru consolidarea apărării pe Flancul Estic, cu accent pe Marea Neagră, în ciuda situației sale juridice delicate. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, pe lângă reuniunea șefilor de stat și de guvern, ministrul interimar al Apărării va participa și la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO împreună cu partenerii din regiunea Indo-Pacific – Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Republica Coreea. 

România va mai fi reprezentată la forum de delegații ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și de reprezentanți ai companiilor din industria națională de apărare. 

Legitimitatea și capacitatea delegației de a negocia pentru România noi angajamente strategice rămâne, însă, o întrebare deschisă, iar succesul acestui summit nu depinde doar de președinte.

Paradoxul României: mai importantă strategic, dar cu o capacitate de negociere redusă 

Cătălin Buciumeanu, fost diplomat cu experiență în administrația publică și relații internaționale, a explicat pentru „Adevărul” care sunt mizele României la acest summit, în condițiile unei reprezentări politice slăbite de instabilitatea internă. 

Potrivit analistului, deși președintele își păstrează intactă autoritatea constituțională, capacitatea de a transforma discuțiile în acțiuni concrete este serios limitată de lipsa unui guvern cu puteri depline. 

„Pentru România, menținerea relevanței strategice în cadrul NATO este un obiectiv esențial, iar acest lucru se sprijină pe cel puțin cinci direcții fundamentale. Prima dintre ele este menținerea Mării Negre pe agenda Alianței, un element pe care România riscă să îl piardă după patru ani de război în Ucraina, din cauza concentrării atenției asupra țărilor baltice și a Poloniei, motiv pentru care țara noastră trebuie să insiste asupra interesului european în această zonă. A doua direcție vizează consolidarea prezenței militare aliate în România”, a detaliat analistul. 

Potrivit analistului, celelalte trei direcții esențiale vizează „păstrarea relației privilegiate cu Statele Unite, mai ales în contextul recalibrării angajamentelor Washingtonului în Europa, integrarea României în noile coridoare logistice și industriale ale NATO, care includ producția comună de armament și mobilitatea militară, și confirmarea rolului României ca principal hub la Marea Neagră, reprezentat în special de Portul Constanța și baza Mihail Kogălniceanu. Pe scurt, dacă România reușește să demonstreze că nu este doar un beneficiar al securității NATO, ci și un furnizor de securitate, va avea numai de câștigat”, a subliniat Buciumeanu. 

Întrebarea care se ridică, însă, este cum poate România să își demonstreze această valoare în condițiile actuale. Guvernul condus de Ilie Bolojan a intrat în a treia lună de interimat, iar perspectivele pentru investirea unui guvern cu puteri depline nu sunt optimiste. 

Marea provocare: cum e pregătită România pentru „NATO 3.0”?

„Trebuie subliniat că guvernul demis nu poate adopta politici majore interne, nu poate garanta implementarea unor decizii politice dificile, iar orice angajament intern depinde exclusiv de viitorul executiv, astfel încât președintele nu își poate asuma promisiuni ferme pe care un guvern fără puteri depline nu le-ar putea îndeplini. Prin urmare, autoritatea constituțională rămâne întreagă, dar capacitatea de negociere politică este redusă, iar în diplomație se cunoaște bine diferența dintre simpla reprezentare și capacitatea de a livra rezultate concrete”, a explicat analistul.

Obiectivele pentru Summitul NATO, aprobate de CSAT

Conform Administraţiei Prezidenţiale, această întrunire este „axată pe decizii şi iniţiative menite să reconfirme soliditatea şi unitatea relaţiei transatlantice şi angajamentul Aliaţilor de a-şi îndeplini responsabilităţile, într-un context de securitate marcat de continuarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei şi de apariţia unor noi zone de conflict la nivel global”

Oficialii români au decis ca, la Ankara, ţara noastră să insiste ca agresiunile din zona Mării Negre, inclusiv cele provocate de prăbuşirea unor drone, să fie tratate cu o postură de descurajare mult mai puternică. 

Pe lângă direcţiile diplomatice, consiliul a stabilit clar resursele umane şi tehnice pe care România le va pune la dispoziţie pentru teatrele de operaţiuni în anul 2027. Angajamentul asumat implică o mobilizare masivă din partea structurilor de apărare şi ordine publică. 

Astfel, Armata României va aloca un efectiv total de 5.358 de militari şi civili, dintre care 2.786 vor activa direct în misiuni din afara ţării, 1.801 vor rămâne în aşteptare pe teritoriul naţional, iar 771 sunt incluşi în forţele propuse pentru misiuni ce pot fi asumate ulterior. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne va contribui cu 2.604 cadre, dintre care 39 vor pleca în misiuni externe, iar 2.565 vor asigura rezerva dislocabilă de pe teritoriul naţional. Prin urmare, numărul total al forţelor mobilizate depăşeşte 7.900 de persoane, dintre care 3.700 vor fi prezente pe teritoriul altor state sau în misiuni internaţionale în cursul anului viitor. 

Un alt angajament asumat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este preluarea comenzii grupului de deminare MCM BLACK SEA în anul 2027. Această decizie reflectă rolul tot mai activ pe care România îl joacă în securitatea maritimă a regiunii Mării Negre, într-un moment în care ameninţările la adresa siguranţei transportului maritim şi a infrastructurii portuare sunt în creştere. Preluarea comenzii acestui grup de nave specializate în misiuni de deminare reprezintă un pas important în consolidarea capacităţilor navale româneşti şi în întărirea cooperării cu aliaţii din flancul estic al NATO. 

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