Mark Rutte critică subtil Turcia după un val de arestări și cenzurarea presei, înaintea summitului de la Ankara

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că dreptul de a organiza demonstrații și libertatea presei reprezintă elemente fundamentale ale unei democrații, în contextul măsurilor de securitate și al reținerilor operate de autoritățile turce înaintea Summitului NATO de la Ankara, relatează Reuters.

Turcia găzduiește marți și miercuri reuniunea liderilor celor 32 de state membre NATO, precum și a unor state partenere. Înaintea summitului, autoritățile au interzis manifestațiile în capitală, au instalat baricade și au închis mai multe artere.

Duminică, peste 100 de persoane au fost reținute în timpul unor proteste organizate de formațiuni și grupări de stânga, iar alte 103 au fost arestate în cadrul unor operațiuni antiteroriste desfășurate la Ankara.

Întrebat despre aceste acțiuni, inclusiv despre arestarea unor jurnaliști și a unui cunoscut comediant, Mark Rutte a subliniat că democrația înseamnă mai mult decât organizarea unor alegeri libere.

„Democrația înseamnă și ca oamenii să poată organiza demonstrații dacă aleg să facă acest lucru. Este mult mai mult decât alegeri libere”, a declarat secretarul general al NATO.

Rutte a adăugat că libertatea presei este, de asemenea, importantă, subliniind că jurnaliștii trebuie să poată participa la marile evenimente. Potrivit Reuters, mai mulți jurnaliști independenți din Turcia nu au primit acreditare pentru summit.

Autoritățile turce susțin că reținerile și operațiunile desfășurate în ultimele zile au vizat activități militante și nu au legătură cu organizarea reuniunii NATO.

Reuters notează că, în ultimii ani, statele occidentale, inclusiv aliați ai Turciei din NATO, au devenit mai rezervate în criticile privind situația drepturilor omului și a libertăților civile din această țară, în timp ce criticii președintelui Recep Tayyip Erdoğan acuză o accentuare a tendințelor autoritare.