Sorin Grindeanu lipsește de la citirea moțiunii de cenzură. Unde se află liderul PSD

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, se află de marți după-amiază în capitala Franței, la Paris, pentru întâlniri cu lideri politici din această țară.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, s-a întâlnit miercuri dimineață cu Yaël Braun-Pivet, președintele Adunării Naționale a Republicii Franceze.

Întâlnirea face parte dintr-o serie de demersuri diplomatice menite să consolideze relațiile bilaterale dintre România și Franța.

”În această dimineață am avut discuții constructive despre cooperarea bilaterală cu președinta Adunării Naționale a Franței, doamna Yaël Braun-Pivet. Parteneriatul Strategic dintre România și Republica Franceză este puternic și constituie un pilon fundamental al relațiilor dintre cele două state. Ne dorim realizarea de proiecte comune atât în sectorul energetic, cât și în cel al transporturilor. Un aspect important în această colaborare este dezvoltarea infrastructurii la Marea Neagră”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook de Sorin Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a mai spus că țara noastră este interesată de protejarea intereselor agricultorilor români și europeni, în contextul Acordului Mercosur.

În cadrul discuțiilor s-a apreciat și parteneriatul solid franco-român în domeniul apărării.

”Consider că participarea Franței ca națiune-cadru a Grupului de Luptă al NATO de la Cincu, dar și exercițiile militare majore desfășurate în România contribuie la consolidarea securității regionale. I-am mulțumit președintei Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, precum și parlamentarilor francezi, pentru sprijinul constant pe care Franța l-a oferit României pe parcursul întregului proces de aderare la OCDE, o prioritate strategică a țării noastre. În încheierea întrevederii am discutat inclusiv despre actuala situație politică din România. În calitate de președinte al celui mai mare partid din Parlament îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană. Totodată le mulțumesc colegilor deputați, membrii ai delegației, pentru contribuția consistentă la discuțiile de astăzi, în cadrul cărora s-a deschis calea unor noi colaborări parlamentare”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Vizita liderului PSD la Paris are loc într-un context politic tensionat în România.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie, în Parlament, iar astăzi este citită de senatorul AUR, Petrișor Peiu.

Social-democrații susțin că inițiativa ar deschide „calea unei schimbări profunde în modul de guvernare”. Pentru adoptarea acesteia este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul celor 463 de parlamentari.

PSD dispune în prezent de 129 de deputați și senatori, iar AUR de 90, ceea ce înseamnă că împreună ajung la 219 voturi, cu 14 mai puține decât pragul necesar. Executivul este susținut în Parlament de PNL, USR și UDMR.