Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
George Simion, înaintea depunerii moțiunii de cenzură: Călin Georgescu „e informat cu privire la acțiunile noastre”

George Simion și Călin Georgescu apar în centrul unor evoluții politice și declarații care preced depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, potrivit informațiilor din spațiul public și declarațiilor făcute de liderul AUR, arată Digi24.

George Simion și Călin Georgescu. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

George Simion a afirmat că îl ține informat pe Călin Georgescu cu privire la acțiunile politice ale formațiunii sale.

„E informat cu privire la acțiunile noastre”, a declarat liderul AUR, luni, 27 aprilie, referindu-se la demersurile legate de înlăturarea Executivului și la strategia politică din Parlament.

În paralel, George Simion și Călin Georgescu au avut poziții publice similare în privința ideii de „reconciliere națională” și a unui posibil guvern format din principalele partide parlamentare. O astfel de formulă a fost menționată anterior de Călin Georgescu, iar ulterior reluată de George Simion, care a vorbit despre necesitatea unui executiv susținut larg politic.

„România astăzi are nevoie, în cel mai scurt timp, de un guvern de reconciliere națională”, declara anterior Călin Georgescu, idee preluată ulterior în discursul public al liderului AUR, mai arată sursa citată.

Un moment important în această succesiune de evenimente a fost întâlnirea dintre cei doi de la Biblioteca Națională a României, după care George Simion a evitat să ofere detalii despre discuții, afirmând doar că acestea vor deveni publice ulterior.

În zilele următoare, scena politică a fost marcată de decizia PSD de a ieși de la guvernare, urmată de retragerea miniștrilor din Executiv și de depunerea unei moțiuni de cenzură alături de AUR. Evoluțiile au alimentat speculații și dezbateri privind reconfigurarea majorității parlamentare și posibilele scenarii de guvernare.

Marți, 28 aprilie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat decizia privind dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, este acuzat de tentativă de lovitură de stat, alături de Horaţiu Potra și alte persoane.  

PSD și AUR au depus o moțiune comună împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie, în Parlament, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă. 

Potrivit unui comunicat de presă al PSD de azi, social-democrații susțin că inițiativa ar deschide „calea unei schimbări profunde în modul de guvernare. Anunțul privind depunerea moțiunii a fost făcut luni, 27 aprilie, când reprezentanții PSD și AUR au precizat că este vorba despre un demers „strict tehnic”, necesar pentru a întruni numărul de semnături cerut de procedură.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că inițiativa nu reprezintă un pact politic, ci o colaborare punctuală: „Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândouă”.

La rândul său, reprezentantul PSD, Marian Neacșu, a făcut apel la parlamentari să susțină inițiativa. Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, Neacșu a precizat că deciziile politice vor fi luate ulterior, de forurile interne ale partidului. În același timp, Peiu a declarat că nu au avut loc discuții concrete privind o eventuală majoritate, obiectivul principal fiind declanșarea alegerilor anticipate.

