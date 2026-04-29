Dan Motreanu atacă demersul PSD-AUR: „Moțiunea «Stingem Lumina» reprezintă o încercare disperată a clientelei PSD de a-și menține privilegiile”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, critică dur moțiunea citită astăzi în Plenul Parlamentului. Acesta identifică și o principală cauză a crizei politice, faptul că reformele au deranjat „sistemul de privilegii” PSD.

Acesta redenumește titlul moțiunii din „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” și precizează că ar fi o încercare de oprire a unor reforme necesare.

„Moțiunea PSD-AUR «Stingem Lumina» reprezintă o încercare disperată a clientelei PSD de a-și menține privilegiile. Sistemul de privilegii și clientelism politic a fost respins prin vot de cetățeni. Românii au arătat că vor un guvern în slujba lor, nu a clientelei politice.

Le-am spus românilor că i-am auzit. La fel a spus și PSD. Am format o coaliție care avea printre obiective tocmai eliminarea privilegiilor. PNL merge în continuare pe acest drum, însă PSD și-a lepădat masca și arată că nu s-a reformat niciodată”, a scris Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook.

Secretarul General al PNL spune că textul moțiunii este o serie de reproșuri și că PSD și AUR nu vin și cu soluții pentru problemele semnalate.

„Reformele inițiate de Ilie Bolojan au deranjat rețelele clientelare din jurul statului și au dus la declanșarea crizei politice.

Anunțul lui Ilie Bolojan că va continua reformele a grăbit moțiunea de cenzură, anunțată inițial pentru mijlocul lunii mai.

PSD și AUR critică în moțiune măsuri pe care PSD le-a susținut în Parlament, măsuri dificile care au trebuit luate pentru reducerea deficitului bugetar. Autorii moțiunii ”au uitat” că PSD a fost la guvernare și că toate măsurile au fost aprobate cu voturile PSD. Și soluțiile lor pentru România? Zero. Mult zgomot. Nicio idee. Doar dorința de a păstra intact sistemul de privilegii”, mai spune europarlamentarul PNL.

Amintim că moțiunea citită astăzi va fi votată în plenul Parlamentului reunit săptămâna viitoare, pe 5 mai.