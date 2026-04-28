Deputatul PSD care anunță că nu votează moțiunea PSD-AUR „împotriva celui mai competent premier de după Revoluție”

Fostul deputat SOS, Alexandrin Moiseev a anunță pe Facebook că nu va susține moțiunea de cenzură PSD-AUR, pe care o descrie ca fiind îndreptată împotriva „celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent”. Moiseev a părăsit formațiunea Dianei Șoșoacă în 2025, alegând inițial să își continue activitatea ca independent, dar la scurt timp, s-a alăturat grupului PSD din Camera Deputaților.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Moiseev își exprimă susținerea pentru actualul premier și argumentează decizia prin necesitatea stabilității politice în context regional.

„Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent. Ar fi o palmă dată Basarabiei, de care sunt legat sufletește și care privește cu încredere spre România. Ar fi o palmă dată Ucrainei, de care mă leagă o prietenie sinceră și care are nevoie de stabilitate în regiune”, scrie Alexandrin Moiseev pe Facebook.

Deputatul afirmă că nu va susține inițiative politice pe care le consideră riscante pentru stabilitatea țării.

„Nu voi gira, prin votul meu, construcții politice riscante”, precizează acesta, adăugând că premierul trebuie „lăsat să-și ducă mandatul la bun sfârșit”.

El mai subliniază că România are nevoie de continuitate politică și de menținerea direcției pro-europene, în special în contextul actualei situații regionale.

PSD și AUR au depus o moțiune comună împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie, în Parlament, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă.

Potrivit unui comunicat de presă al PSD de azi, social-democrații susțin că inițiativa ar deschide „calea unei schimbări profunde în modul de guvernare. Pentru adoptarea acesteia este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul celor 463 de parlamentari.

PSD dispune în prezent de 129 de deputați și senatori, iar AUR de 90, ceea ce înseamnă că împreună ajung la 219 voturi, cu 14 mai puține decât pragul necesar. Executivul este susținut în Parlament de PNL, USR și UDMR.

Anunțul privind depunerea moțiunii a fost făcut luni, 27 aprilie, când reprezentanții PSD și AUR au precizat că este vorba despre un demers „strict tehnic”, necesar pentru a întruni numărul de semnături cerut de procedură.