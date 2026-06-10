Tragedie în județul Suceava: o fată de 15 ani a murit după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări

O adolescentă în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața, miercuri seara, într-un incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Ilișești, județul Suceava. Tragedia a fost anunțată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Potrivit pompierilor, în interiorul casei a fost găsit trupul carbonizat al tinerei.

Incendiul a cuprins în totalitate locuința, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, distrugând-o complet. O a doua casă aflată pe aceeași proprietate a fost afectată parțial, însă intervenția pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor.

La fața locului au intervenit pompierii militari, precum și lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) Ilișești și Ciprian Porumbescu, cu cinci autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.

Incendiul a fost localizat și lichidat, iar pompierii au acționat pentru înlăturarea ultimelor focare.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită.