Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Mesajul lui Ilie Bolojan după demiterea lui din fruntea Guvernului: „Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj public miercuri, 6 mai, după căderea Guvernului, afirmând că a fost „o onoare” să ocupe această funcție. El a susținut că Executivul pe care l-a condus a demonstrat că România poate fi guvernată diferit, cu reguli și responsabilitate față de banul public.

Ilie Bolojan. FOTO: gov.ro
„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru”, și-a început Bolojan mesajul adresat cetățenilor, publicat pe Facebook.

Bolojan a susținut că, pe parcursul mandatului său, a urmărit stabilizarea finanțelor publice, corectarea dezechilibrelor și promovarea reformelor necesare modernizării statului român.

„Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna”, a transmis acesta.

Bolojan le-a mulțumit românilor pentru sprijin și pentru răbdarea manifestată în contextul măsurilor economice dificile adoptate de Guvern, pe care le-a descris drept necesare pentru redresarea țării.

„Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor”, a declarat premierul.

Totodată, acesta a adresat mulțumiri membrilor echipei guvernamentale și funcționarilor cu care a colaborat, subliniind că mandatul său a demonstrat că administrația poate funcționa eficient și fără risipă.

„Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță”, a afirmat Bolojan.

În mesajul său, premierul a făcut referire și la dificultățile întâmpinate în timpul mandatului, sugerând că măsurile reformatoare adoptate au generat reacții puternice din partea celor afectați.

„După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, a punctat acesta.

În final, Bolojan a lăsat să se înțeleagă că retragerea din fruntea Guvernului reprezintă doar încheierea unei etape, nu și ieșirea sa din politică.

„Se încheie o etapă, începe alta, iar valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături”, a concluzionat fostul premier.

Amintim că Guvernul a fost demis cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

După votarea moțiunii, Partidul Național Liberal a oficializat trecerea în opoziție, printr-o decizie luată marți seara care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR.

Ilie Bolojan rămâne deocamdată premier interimar, însă mandatul acestuia nu poate depăși 45 de zile, potrivit Constituției și Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului.

