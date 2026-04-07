Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Video Nicușor Dan dă asigurări că România are resurse pentru aprovizionarea cu combustibili. Ce spune despre o eventuală demisie a premierului Bolojan

Președintele Nicușor Dan a vorbit marți despre situația aprovizionării cu combustibili din România, explicând că țara noastră se află într-o poziție mai bună decât alte state europene, dar că factorii externi vor menține presiunea asupra prețurilor.

„În discuția de ieri de la Cotroceni am discutat de procurare, de posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibil pe piață. Nu suntem acolo. România are o parte din producție internă și o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte”, a explicat șeful statului.

El a precizat că există scenarii de criză similare celor pentru gaze sau energie electrică, dar momentan nu se pune problema unei urgențe.

Pe partea de prețuri, sunt mulți factori pe care nu îi putem controla în prezent. De exemplu, a început o oarecare tranzitare a Strâmtorii Ormuz. Vom vedea în zilele următoare cât din necesar va fi suplinit. Dacă lucrurile continuă în această direcție, vom avea presiune mare pe preț, cel puțin pentru două-trei luni de acum înainte”, a avertizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că bugetul României poate interveni pentru a atenua efectele, însă efectele globale și geopolitice vor influența evoluția pieței: „Sunt mulți factori și o să vedem văzând și făcând.”

România și Strâmtoarea Ormuz

În privința implicării României în situația din Strâmtoarea Ormuz, Nicușor Dan a explicat că s-a constituit o coaliție dedicată acestei probleme.

„Ce e important este că acțiunile pe care această coaliție le va face nu le va face decât în situația unei încetări provizorii sau definitive a focului. Deci nu discutăm de a ne angrena în conflictul existent. Suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice în care fiecare dintre țări își asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau militari, dar nu e vorba de o intrare în conflict ci doar de chestiune tehnice. Noi avem o experiență, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parțial s-a desfășurat și pe mare, de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia de deminare și asta poate să fie interesant”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan, despre scenariul retragerii PSD de la guvernare

În aceeași intervenție, Nicușor Dan a fost întrebat și despre scenariul unei retrageri a PSD de la guvernare și despre posibila implicare a lui Ilie Bolojan: „PSD este tocmai hotărât să renunțe la guvernare din 20 aprilie. Ce veți face? Veți cere demisia lui Ilie Bolojan sau veți accepta un guvern minoritar?”

Președintele a răspuns: „Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la sfârșit obiectivele pe care și le-a asumat. Această... aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OECD, unde suntem la jalonul 24 din 25. Au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au 5 luni pentru a absorbi banii ăștia. Deci cred că, dincolo de declarații politice, joc politic, chiar configurații politice, e important că există responsabilitate pentru obiectivele mari pe care România și le-a stabilit.”

Întrebat direct despre Ilie Bolojan, Nicușor Dan a clarificat: „Eu, în ce calitate? Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spațiul public. Trebuie, ce pot eu să spun, este că există responsabilitate și că eu voi media discuții astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe.”

Nicușor Dan, despre răspunsul Trump, la invitația de a participa la Summitul B9

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre răspunsul președintelui SUA, Donald Trump, la invitația de a participa la Summitul B9 de la București, calificând scrisoarea drept una „diplomatică”.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele Summit-urilor B9”, a spus șeful statului.

El a explicat că în document „ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogălniceanu și la Baza de la Câmpia Turzii”.

Totodată, președintele a precizat că „în ceea ce privește B9, această invitație a fost transmisă către secretarul de stat”, făcând referire la Marco Rubio.

Top articole

Partenerii noștri

image
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Un fost șofer la Pompieri a ajuns să conducă, fără diplomă, Casa de Pensii a MAI. „Sandu Pompieru”, reclamat de angajați și dat pe mâna Justiției
gandul.ro
image
Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă
mediafax.ro
image
Ce cursă pentru David Popovici! Campionul olimpic este într-o misiune specială – trebuie să strângă banii în 10 zile
fanatik.ro
image
Guvernul pregătește un scenariu de criză dacă nu vom mai putea cumpăra petrol. Nicușor Dan: „România este într-o poziție mai bună decât alte țări europene”
libertatea.ro
image
Trump îl ameninţă pe jurnalistul care a dezvăluit că un pilot american este căutat în Iran. „Va merge la închisoare”
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
El este bărbatul mort în accidentul cumplit din Arad. Gabriel era consilier şi om de afaceri în Vrancea
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
prosport.ro
image
De ce se scumpesc biletele la metrou. Explicația oferită de ministrul Transporturilor bucureștenilor nemulțumiți de decizie
playtech.ro
image
Ce transfer uriaș a ratat FCSB! Era fundașul central care îi lipsește lui Rădoi. I-a fost propus lui Gigi Becali pentru 125.000 de euro
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Diletta Leotta: "Duminică e Como - Inter, vrem să te vedem tuns!" Chivu i-a dat replica instant
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Reconstituirea. Fotograful Elenei Lasconi spune povestea pozelor trucate cu Nicușor Dan și cum s-a ajuns la publicare
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Pachetul de solidaritate pentru români. Cine primește ajutor și când intră banii
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Codruța Filip dezvăluie ce s-a întâmplat după ce s-a întors de la „Desafio: Aventura”: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”
click.ro
image
Vica Blochina este mai fericită ca niciodată. Vedeta a fost surprinsă în compania noului iubit, un bărbat „misterios”
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

image
Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină, va pleca de acasă. Motivul pentru care s-a luat această decizie
image
Codruța Filip dezvăluie ce s-a întâmplat după ce s-a întors de la „Desafio: Aventura”: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”

OK! Magazine

image
Ben Affleck, din nou alături de Jennifer Garner, a petrecut weekendul de Paște cu prima soție. Se va înfuria J Lo?

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!