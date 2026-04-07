Video Nicușor Dan dă asigurări că România are resurse pentru aprovizionarea cu combustibili. Ce spune despre o eventuală demisie a premierului Bolojan

Președintele Nicușor Dan a vorbit marți despre situația aprovizionării cu combustibili din România, explicând că țara noastră se află într-o poziție mai bună decât alte state europene, dar că factorii externi vor menține presiunea asupra prețurilor.

„În discuția de ieri de la Cotroceni am discutat de procurare, de posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibil pe piață. Nu suntem acolo. România are o parte din producție internă și o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte”, a explicat șeful statului.

El a precizat că există scenarii de criză similare celor pentru gaze sau energie electrică, dar momentan nu se pune problema unei urgențe.

„Pe partea de prețuri, sunt mulți factori pe care nu îi putem controla în prezent. De exemplu, a început o oarecare tranzitare a Strâmtorii Ormuz. Vom vedea în zilele următoare cât din necesar va fi suplinit. Dacă lucrurile continuă în această direcție, vom avea presiune mare pe preț, cel puțin pentru două-trei luni de acum înainte”, a avertizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că bugetul României poate interveni pentru a atenua efectele, însă efectele globale și geopolitice vor influența evoluția pieței: „Sunt mulți factori și o să vedem văzând și făcând.”

România și Strâmtoarea Ormuz

În privința implicării României în situația din Strâmtoarea Ormuz, Nicușor Dan a explicat că s-a constituit o coaliție dedicată acestei probleme.

„Ce e important este că acțiunile pe care această coaliție le va face nu le va face decât în situația unei încetări provizorii sau definitive a focului. Deci nu discutăm de a ne angrena în conflictul existent. Suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice în care fiecare dintre țări își asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau militari, dar nu e vorba de o intrare în conflict ci doar de chestiune tehnice. Noi avem o experiență, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parțial s-a desfășurat și pe mare, de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia de deminare și asta poate să fie interesant”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan, despre scenariul retragerii PSD de la guvernare

În aceeași intervenție, Nicușor Dan a fost întrebat și despre scenariul unei retrageri a PSD de la guvernare și despre posibila implicare a lui Ilie Bolojan: „PSD este tocmai hotărât să renunțe la guvernare din 20 aprilie. Ce veți face? Veți cere demisia lui Ilie Bolojan sau veți accepta un guvern minoritar?”

Președintele a răspuns: „Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la sfârșit obiectivele pe care și le-a asumat. Această... aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OECD, unde suntem la jalonul 24 din 25. Au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au 5 luni pentru a absorbi banii ăștia. Deci cred că, dincolo de declarații politice, joc politic, chiar configurații politice, e important că există responsabilitate pentru obiectivele mari pe care România și le-a stabilit.”

Întrebat direct despre Ilie Bolojan, Nicușor Dan a clarificat: „Eu, în ce calitate? Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spațiul public. Trebuie, ce pot eu să spun, este că există responsabilitate și că eu voi media discuții astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe.”

Nicușor Dan, despre răspunsul Trump, la invitația de a participa la Summitul B9

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre răspunsul președintelui SUA, Donald Trump, la invitația de a participa la Summitul B9 de la București, calificând scrisoarea drept una „diplomatică”.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele Summit-urilor B9”, a spus șeful statului.

El a explicat că în document „ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogălniceanu și la Baza de la Câmpia Turzii”.

Totodată, președintele a precizat că „în ceea ce privește B9, această invitație a fost transmisă către secretarul de stat”, făcând referire la Marco Rubio.