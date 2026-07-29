Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că arhitectura statului, inclusiv Constituția, ar trebui „upgradată” pentru a fi „adusă mai aproape de realităţile României din 2026”.

Liderul social-democraților a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă ținută la Parlament, dacă consideră că președintele Nicușor Dan a respectat Constituţia în contextul crizei declanșate de desemnarea premierului şi dacă este nevoie de o modificare la felul în care arată în momentul de faţă Constituţia.

„Am să-mi permit să răspund încercând să dezvolt mai mult şi să nu mă refer doar la Constituţie, ca să fiu mai clar. Arhitectura statului român a fost gândită undeva, la începutul anilor '90, ca an de tranziţie. A fost gândită atunci, la începutul anilor 2000, arhitectura statului. Începând de la Constituţie, de la instituţii şi aşa mai departe”, a răspuns Sorin Grindeanu.

El a afirmat că „după aproape 30 de ani, această arhitectură trebuie să fie upgradată, trebuie să fie adusă mai aproape de realităţile României din 2026”.

Liderul PSD a adăugat că aceşti 30 de ani au fost ani în care a funcţionat această arhitectură a statului, în care este inclusă şi Constituţia.

„Cred că trebuie să gândim foarte serios să upgradăm aceste lucruri şi România are nevoie de aşa ceva. Şi aici e o discuţie mult mai largă. Dar da, dacă vorbim punctual despre Constituţie, da, e nevoie”, a mai spus el.

Marți, liderul AUR, George Simion, a declarat că este o „încălcare gravă a Constituției” faptul că președintele Nicușor Dan nu a făcut o nouă propunere de premier, susținând că actuala criză politică trebuie soluționată pe căi democratice.

„Atitudinea lui Nicușor Dan față de această criză pe care el a creat-o nu este de natură a ne liniști, chiar deloc, suntem în a 84-a zi în care România nu are guvern. Este dovada supremă a iresponsabilității lui Nicușor Dan și o încălcare gravă a Constituției”, a declarat liderul AUR.