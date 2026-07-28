Război de 1 miliard de euro: Strategia pentru biodiversitate ajunge în Parlament. Grindeanu: „O recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că depunerea în Parlament a strategiei privind biodiversitatea reprezintă „o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis”. Declarația vine după ce Executivul a decis să trimită proiectul spre dezbatere legislativă.

Preşedintele Camerei Deputaţilor și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 28 iulie, că o inițiativă legislativă care privește strategia privind biodiversitatea a fost înregistrată la Senat și că acest lucru reprezintă „o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis”.

„Guvernul demis a înțeles până la urmă că respectarea legii nu este opțională. Tocmai s-a înregistrat la Senat o inițiativă legislativă care privește strategia privind biodiversitatea. Aceasta este o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis care a încercat să aprobe această strategie prin HG săptămâna trecută cu încălcarea limitelor legale și constituționale”, a afirmat Sorin Grindeanu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

El a afirmat totodată că este vorba de un jalon de 1 miliard de euro, acuzând că România riscă să îl piardă „din cauza obtuzității unor oameni care prin ignoranța lor față de lege vulnerabilizau tocmai banii pentru care pretind că se luptă”.

„Vom dezbate acest proiect cu celeritate în Parlament, acolo unde este locul său”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Mesajul vine după ce ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunțase, mai devreme în cursul zilei de marți, că strategia privind conservarea biodiversității va fi depusă în Parlament, în contextul disputei cu PSD privind modul de adoptare a documentului.

„Formalităţile nu pot pierde 1 miliard de euro pentru România. Dorinţa PSD de a ataca orice jalon din PNRR nu poate pierde un miliard de euro pentru România. Am zis de la bun început, inclusiv oficial în şedinţele de Guvern, că îmi e indiferent dacă strategia privind biodiversitatea e adoptată prin Hotărâre de Guvern sau prin lege. Am cerut o analiză de la jurişti. Opinia juridică primită a fost că strategia nu e politică publică nouă, ci doar operaţionalizează obiective deja asumate prin zeci de tratate şi legi deja aflate în vigoare de ani de zile. Inclusiv cele 11 obiective principale asumate prin strategie sunt obiective existente pentru România de ani de zile”, a spus ministrul interimar într-o postare pe Facebook.

Ea a acuzat că, „pentru PSD, totul e un comunicat de presă, totul e un scandal şi o luptă pentru distrugere, o luptă din care ţara noastră poate pierde 1 miliard de euro”.

„Pe fond, juriştii ne spun clar că nu e vorba de o politică publică nouă şi strategia se poate adopta de un Guvern interimar. Dacă PSD va cere, însă, din dorinţa doar de distrugere, suspendarea hotărârii la Curtea de Apel Bucureşti, chiar dacă Guvernul ar câştiga, 3 ani mai târziu, definitiv pe fond, banii din PNRR ar putea fi pierduţi din cauza unor procese distructive pornite de PSD. Adică, mai pe scurt, cu dreptatea în braţe, România riscă să piardă un miliard de euro. Aşa că azi este depus un proiect de lege cu strategia privind conservarea biodiversităţii în Parlament, ca să nu poată nimeni bloca un jalon asumat de 4 guverne consecutive prin procese fabricate”, a adăugat Diana Buzoianu.

Amintim că Sorin Grindeanu a anunțat anterior că PSD a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri şi sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate de guvernul interimar. Printre acestea se numără și Strategia națională pentru conservarea biodiversității. Ulterior, Guvernul a transmis că a adoptat toate Hotărârile cu respectarea procedurilor legale şi constituţionale.