Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune în pericol un miliard de euro din PNRR: „Ilie, nu mai încălca legea”

PSD a contestat 12 hotărâri adoptate de Guvernul interimar și a sesizat marți Curtea de Apel București pentru suspendarea executării celor care au fost deja publicate în Monitorul Oficial, a anunțat președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Social-democrații susțin că Executivul condus de Ilie Bolojan și-a depășit atribuțiile prin adoptarea unor măsuri care introduc politici noi, deși este un guvern demis. PSD invocă și exercitarea atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile.

Dintre cele 12 hotărâri contestate, 11 au fost deja publicate în Monitorul Oficial. PSD a cerut Curții de Apel București suspendarea executării acestora și anunță că va proceda la fel în cazul celei de-a 12-a imediat după publicare.

Dispută privind Strategia pentru conservarea biodiversității

Ultima hotărâre vizează Strategia națională pentru conservarea biodiversității. Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă actul adoptat de Guvern și să trimită proiectul în Parlament.

Liderul PSD susține că, în caz contrar, România ar putea pierde un miliard de euro din PNRR și îl consideră pe premierul demis responsabil pentru un asemenea scenariu.

„Dacă nu va face acest lucru, premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde 1 miliard de euro din PNRR”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD susține că Parlamentul ar putea dezbate rapid proiectul și că trebuie analizate efectele pe care prevederile sale le-ar putea avea asupra proiectelor majore de infrastructură, producției de energie hidro și exploatării gazelor naturale din Marea Neagră.

Grindeanu a invocat și cazul Autostrăzii Lugoj-Deva, susținând că introducerea unor cerințe de mediu a întârziat proiectul prin necesitatea construirii așa-numitelor „tuneluri pentru urși”.

„Ilie, nu mai încălca legea. Trimite proiectul la Parlament și îl vom dezbate cu celeritate”, i-a transmis Grindeanu lui Bolojan.