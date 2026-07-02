Un brașovean a dat în judecată PNL, USR și UDMR și cere dizolvarea celor trei partide. Cine este bărbatul care a intervenit și în procesele lui Traian Băsescu

Un bărbat din Brașov a deschis trei procese la Tribunalul București prin care cere dizolvarea PNL, USR și UDMR, susţinând că cele trei partide au încălcat drepturile pensionarilor.

Un demers mai puțin obișnuit a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București. Eugen Nicodim Lupea, un pensionar din Brașov cunoscut pentru numeroasele acțiuni pe care le-a deschis de-a lungul timpului în instanță, a chemat în judecată, separat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România, solicitând dizolvarea fiecărei formațiuni politice.

Cele trei acțiuni au fost depuse luna trecută și au un conținut aproape identic, diferența fiind doar numele partidului vizat. În cererile adresate instanței, reclamantul susține că PNL, USR și UDMR au promovat măsuri care au dus la suspendarea indexării pensiilor și consideră că acest lucru reprezintă o încălcare a principiilor constituționale și a drepturilor pensionarilor, notează ziaruldeiasi.

În deschiderea fiecărei acțiuni, Eugen Nicodim Lupea se prezintă într-un mod atipic, descriindu-se drept: „(...) cetățean român și cetățean al Uniunii Europene, CONTRIBUABIL EUROPEAN, (...) PLĂTITOR DE TAXE ŞI IMPOZITE secundă de secundă, minut de minut timp de 365 de zile, an de an, la Bugetul Public al României UE etc.”

După această prezentare, reclamantul solicită instanței să constate că activitatea fiecărui partid a încălcat în mod repetat ordinea constituțională, să analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru dizolvarea formațiunii și să oblige partidul la plata cheltuielilor de judecată și a unor daune în valoare de 10.000 de lei.

„1. Constatarea faptului că activitățile şi acţiunile politice promovate de pârât (PNL, USR, UDMR - n.r.) au încălcat în mod repetat principiile fundamentale ale ordinii constituționale;

Constatarea încălcării drepturilor fundamentale ale pensionarilor prin susținerea şi promovarea actelor normative care au suspendat aplicarea mecanismului legal de indexare a pensiilor;

Analizarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru dizolvarea partidului;

Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată şi la daunele conexe în valoare de 10.000 de lei până în prezent”, a cerut Eugen Nicodim Lupea.

Motivul invocat

În motivarea acțiunilor, brașoveanul arată că este beneficiar al sistemului public de pensii și spune că a fost afectat direct de suspendarea indexării pensiilor. astfel că, în opinia sa, formațiunile politice trebuie să supiorte consecinţele legale pentru această măsură.

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Reclamantul susține că un stat social are obligația de a proteja persoanele aflate într-o situație de vulnerabilitate economică, iar suspendarea repetată a indexării pensiilor contravine acestui principiu.

Totodată, el consideră că folosirea ordonanțelor de urgență pentru amânarea aplicării unei legi adoptate de Parlament afectează separația puterilor în stat și securitatea raporturilor juridice.

„Caracterul social al statului presupune obligația pozitivă a autorităților de a proteja persoanele aflate într-o situaţie de vulnerabilitate economică. Suspendarea repetată a indexării pensiilor este, în opinia reclamantului, incompatibilă cu această obligație constituțională. Totodată, utilizarea repetată a ordonanțelor de urgență pentru suspendarea efectelor unei legi adoptate de Parlament afectează principiul separației puterilor în stat şi securitatea raporturilor juridice”, a scris acesta în documentele înaintate instanţei.

„Atunci când un partid politic ajunge la exercitarea puterii executive şi promovează în mod repetat măsuri care golesc de conținut drepturi recunoscute prin lege, problema nu mai este exclusiv una de oportunitate politică, ci poate deveni o problemă de conformitate constituțională. (…) Reclamantul solicită instanței să verifice dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de legislația privind partidele politice pentru aplicarea sancțiunii dizolvării, având în vedere caracterul repetitiv al măsurilor contestate, efectele produse asupra unui număr foarte mare de cetățeni şi pretinsa afectare a principiilor fundamentale consacrate de Constituția României”, a completat el.

Cine este Eugen Nicodim Lupea

Numele lui Eugen Nicodim Lupea nu apare pentru prima dată pe portalul instanțelor de judecată. De-a lungul ultimilor ani, brașoveanul a deschis sau a intervenit în numeroase dosare, multe dintre ele având ca obiect acte administrative, litigii cu instituții publice sau cauze cu puternică miză politică.

Printre cele mai cunoscute demersuri ale sale se numără intervențiile în toate procesele intentate de fostul președinte Traian Băsescu, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că acesta a colaborat cu fosta Securitate. Băsescu a contestat ulterior mai multe măsuri privind recuperarea unor prejudicii de către stat, iar Lupea a solicitat să intervină în toate aceste dosare.

La începutul acestui an, brașoveanul a formulat și două acțiuni prin care a cerut suspendarea Hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, precum și suspendarea actelor administrative prin care Marian Enache și Doina Livia Stanciu au fost numiți judecători ai Curții Constituționale. În aceste dosare a chemat în judecată Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvernul, Parlamentul și Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit datelor disponibile pe portalul instanțelor, până în prezent niciuna dintre acțiunile formulate de Eugen Nicodim Lupea nu s-a încheiat cu o soluție favorabilă reclamantului.