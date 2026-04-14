Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
PSD a stabilit întrebarea de la referendumul intern: „Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu”. Aşa, şi?

Întrebarea demonstrează deruta în care se află conducerea PSD. Răspunsul la întrebare nu are efect constituţional. Dacă răspunsul este „nu”, asta nu înseamnă că PSD, un membru al coaliţiei, are puterea constituţională să-l dea jos pe Bolojan de la conducerea guvernului.

FOTO Inquam
PSD, membru al coaliţiei formată din patru partide plus minorităţile, poate părăsi coaliţia, prin retragerea miniştrilor săi, fără ca acest lucru să însemne demiterea lui Bolojan, care poate rămâne în fruntea unui guvern minoritar. Sau PSD poate depune o moţiune de cenzură, care demite tot guvernul, dacă trece de votul parlamentului.

Retragerea miniştrilor PSD înseamnă un interimat de 45 de zile, apoi înlocuirea miniştrilor PSD plecaţi cu alţi miniştri, dar doar prin votul parlamentului. Dacă miniştrii propuşi să înlocuiască miniştrii de la PSD plecaţi nu întrunesc votul parlamentului, abia atunci se pune problema  căderii guvernului.

Ce-şi imaginează PSD

Răspunsul la întrebare va fi „nu, nu-l mai susţinem pe Bolojan ca premier”, şi va exercita presiune asupra lui Bolojan şi a preşedintelui Nicușor Dan ca premierul  să demisioneze din fruntea guvernului. Dar Bolojan a spus în două ocazii că nu va demisiona, iar preşedintele nu are atributul constituţional să-l demită pe Bolojan. Să-l convingă poate, deşi este puţin probabil.

Aşa că tot referendumul PSD este apă de ploaie, nu are efecte constituţionale.

Pe de altă parte, atât PNL cât şi USR au votat în forurile lor de conducere că dacă PSD decide demiterea actualului guvern, nu vor mai negocia o altă formulă de guvernare în care să participe şi PSD.

De aici deruta PSD. Vrea să participe la guvernare, dar fără Bolojan care interzice accesul clientelei politice  la banii bugetari.

Comisia Europeană îl susţine pe Bolojan

Este singurul premier care ştie şi poate să refacă echilibrele fiscal-bugetare ale României, după ani de dezmăţ bugetar. Fără Bolojan premier, este aproape sigur că agenţiile de rating ne vor plasa în categoria „junk”, adică adio bani împrumutaţi şi bani de la CE. România va intra într-un haos bugetar total, adio bani de pensii şi salarii bugetare. Ce premier ar vrea să preia ţara cu asemenea riscuri?

N-o spun eu, o spune Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR:

”Dacă ajungem la o criză politică nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporţii”.

Creșterile de salarii, de pensii, de investiții, toate cele care au fost până în 2025, în prima jumătate a lui 2025, s-au bazat pe o îndatorare fără limită. Această îndatorare fără limită are o limită. Vine ziua în care nu mai primești bani. Noi anul acesta vom plăti 3% din PIB numai dobânzi”

Domnule Grindeanu, nici pe consilierul guvernatorului BNR nu-l credeţi?

În analizele agenţiilor de rating suntem la ultima categorie înainte de „junk”, dar cu perspectivă negativă. O criză politică de genul celei imaginate de PSD ar fi bomboana pe coliva credibilităţii României în ochii creditorilor.

Ce spune Grindeanu

În toate declaraţiile sale, Grindeanu acuză pe Bolojan că nu dă ajutoare la săraci. Nu spune nimic de situaţia financiară bugetară de anul acesta. Un PIB de 400 miliarde de euro, un buget intern de 120 miliarde de euro, la care se adaugă, dacă avem credibilitate, banii din PNRR şi bugetul curent european. Dar, din 120 de miliarde de euro trebuie să plătim 12 miliarde euro dobânzile pe anul acesta la împrumuturi, plus ratele la creditele luate, în total 40-50 miliarde de euro. Mai rămân la buget 90-100 miliarde de euro, dacă primim şi banii europeni.

Fără să menţioneze aceste cifre, Grindeanu spune:

„Avem nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției deoarece 80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră!”

De unde a luat cifra aceasta, din ce sondaje comandate de PSD? Şi dacă ar fi aşa, populaţia este nărăvită la a primi gratis bani de la guvern, indiferent dacă are de unde, cum a fost în perioada Ciucă-Ciolacu. Mai puteam merge aşa cu 9,3% deficit şi 60% din PIB datorie publică?

„România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale. Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională!”

Ce înseamnă a reacţiona când nu ai bani, pentru că premierii anteriori au tocat aiurea banii prin fondul de rezervă al guvernului?

„Este de nepermis ca o treime din suprafața arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern și din Coaliție!

De mai bine de o lună, proiectul PSD „Motorină ieftină pentru agricultură” stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleșiți de costurile uriașe la carburanți și la fertilizanți”.

Încă odată, nu este clar de unde ia Grindeanu cifrele acestea. Şi chiar de ar fi aşa, Grindeanu nu spune şi de unde să luăm banii necesari acestor cheltuieli ale statului. El are o idee fixă, sa luăm de la bogați să dăm la săraci. Ca și cum bogații sunt proști, nu-și pot muta afacerile în alte țări.

Votul din Ungaria prin care a dispărut de la conducerea ţării Viktor Orban ar trebui să-i spună lui Grindeanu că alegătorii nu sunt fraieri şi inculţi, să se lase păcăliţi de un politician. Dimpotrivă. În cazul în care criza politică provocată de PSD ar duce la o dramatică criză economică, vina aparţine PSD, şi la viitoarele alegeri posibil ca scorul PSD să devină nerelevant. La fel ca în Ungaria lui Orban.

