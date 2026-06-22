Protest-surpriză în Parlament: grevă japoneză pe parcursul procedurilor de învestire a Guvernului Veștea

Funcționarii parlamentari din Senat și Camera Deputaților au intrat luni în grevă japoneză, pe întreaga durată a procedurilor de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea.

Protestul este organizat de sindicatele din cele două camere și vizează nivelul de salarizare, pe care angajații îl consideră „umilitor”.

Potrivit comunicatului transmis de Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari, funcționarii atrag atenția că Parlamentul este prima instituție în ierarhia constituțională a statului, iar activitatea legislativă, controlul parlamentar și relațiile externe nu pot funcționa fără aparatul tehnic care le susține.

„Funcționari publici parlamentari, funcționarii publici parlamentari din Camera Deputaților şi Senat se află în grevă japoneză, pe tot parcursul derulării procedurilor de învestire a unui nou Guvern, ca formă de protest faţă de nivelul salarial incorect în raport cu importanța Parlamentului în statul de drept şi în raport cu atribuțiile, responsabilitatea, răspunderea şi incompatibilitățile stabilite prin lege, aplicabile funcționarului public parlamentar”, se arată în mesajul sindicaliștilor.

Sindicaliștii susțin că proiectul noii Legi a salarizării unitare menține același statut „umilitor” pentru funcția publică parlamentară.

Protestul are loc în ziua în care Parlamentul se pregătește să dea votul de învestire pentru noul Executiv, ședința fiind programată la ora 21:30.

Amintim că votul pentru noul Guvern condus de Adrian Veștea este sub semnul întrebării, după ce AUR a ridicat miza negocierilor la cel mai înalt nivel.



Formațiunea condusă de George Simion solicită ferm funcția de președinte al Senatului pentru Petrișor Peiu, o poziție strategică ce i-ar permite acestuia să preia prerogativele de președinte interimar al țării în cazul unei suspendări a lui Nicușor Dan.