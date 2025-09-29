Video „Protejat, nu partener”. Georgescu îl pune la punct pe Simion: „S-a maturizat mult, dar mai are de lucru cu el însuși”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat luni, 29 septembre, președintele AUR, George Simion, a fost „protejatul” său, nu partenerul său politic, și că acesta s-a maturizat, dar încă mai are multe de făcut.

„Ce am spus eu: protejat. Eu așa am spus și chestiunea aceasta se menține. Sunt acuzați că AUR este extremist, dar nu este extremist, este suveranist. Sigur că nu le convine multora acest lucru. Evident, partidul are nevoie de mai multă ordine și disciplină pentru a fi coerent și consecvent și a face mai multe lucruri pentru națiunea română”, a declarat Georgescu într-un interviu la „Marius Tucă Show”.

Despre George Simion, fostul candidat prezidențial a precizat că liderul AUR „s-a maturizat mult, dar mai are multe de făcut, mai ales cu el însuși. Cert este că există progrese”.

În cazul unor alegeri anticipate, Georgescu estimează că AUR va fi „categoric pe primul loc”. „Nu știu exact cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mai sus, poate chiar la 50%”, a adăugat el.