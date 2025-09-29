Video Călin Georgescu: Dacă nu făceam apel la pace după alegeri, Trump ar fi fost pus într-o poziție delicată

Fostul candidat extremis la președinție Călin Georgescu a explicat luni, 29 septembrie, de ce în ziua în care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale a făcut un apel la „pace” către susținătorii săi.

Potrivit lui Georgescu, gestul a avut la bază teama de escaladare externă a crizei și posibile repercusiuni care ar fi putut afecta agenda internațională, în special ceremonia de investire a președintelui Donald Trump.

„Am convingerea că doar așa se poate crea o societate. Eu nu am dorit să existe repercusiuni. Pe 20 ianuarie, președintele Trump avea ceremonia. Orice se întâmpla aici punea într-o situaţie delicată poziţia președintelui Trump. Putea fi un caz de urgenţă, NATO intervenea şi se putea schimba totul”, a declarat Georgescu, într-un interviu la „Marius Tucă Show”. El a explicând că apelul la calm urmărea să prevină, de fapt, o eventuală „intervenție NATO”.

„Poporul român nu cedează. Cu iubire, adevăr și pace în inimă, ne vom construi, împreună, destinul”, este mesajul transmis de Georgescu, imediat după anularea alegerilor.

Georgescu i-a amenință pe judecătorii CCR cu ani grei de pușcărie

Ulterior, pe 16 decembrie, fostul candidat extremist a publicat un alt mesaj pe Facebook în care a amenințat judecătorii CCR pentru decizia de anulare a alegerilor, cerându-le „să îşi repare greșeala”.

„Doamnelor și domnilor judecători ai CCR nu oare v-ați încălcat jurământul? Prin ce ați decis în data de 6 decembrie nu cumva ați jurat strâmb? Vreți să vă ajute Dumnezeu-așa cum spune jurământul magistraților!? Atunci reparați-vă greșeala, doar așa oamenii mai pot aibă încredere în dreapta judecată a instituțiilor, altfel nici în infern nu veți găsi refugiu! Vă atrag atenția că riscați să plătiți voturile anulate cu ani grei de pușcărie - și nu uitați că nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar voi, mai ales voi, cei care ar fi trebuit să protejați legea, nu să o condamnați nedrept! (...) Dumnezeu este doar unul, nu vă credeți egalii Lui!”, a spus Georgescu.