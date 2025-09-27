search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce șanse are un suveranist în alegerile pentru Primăria Capitalei? Candidatul care poate concura cu marile partide

0
0
Publicat:

Partidul principal de Opoziție, AUR, conduce în sondaje la nivel național. În cazul alegerilor pentru Primăria Capitalei electoratul său este însă mult mai puțin numeros, lucru care îi anulează șansele de a duce un candidat, chiar și pe președintele de partid, George Simion, pe fotoliul de primar. Calculele se schimbă însă în cazul unui independent.

Ce șanse are George Șimon la Primaria Capitalei. Foto: Facebook
Ce șanse are George Șimon la Primaria Capitalei. Foto: Facebook

La ultimele alegeri locale, candidatul AUR, Mihai Enache, a obținut puțin peste 22.000 de voturi, cu un scor de 3,04%. Pentru Consiliul General AUR s-a clasat pe locul 5, cu 8,15%, având puțin peste 59.000 voturi. La alegerile parlamentare din decembrie 2024, AUR a obținut 12,6% în București, pentru Camera Deputaților, și tot peste 12% pentru Senat. La turul doi al alegerilor prezidențiale, George Simion a obținut în București peste 320.000 de voturi.

Singurele date anterioare cu care pot fi comparate rezultatele AUR sunt alegerile parlamentare din 2020, când partidul a apărut peste noapte, intrând în Parlament cu un scor de peste 18%. Atunci AUR a obținut în București 4,87%, iar la Senat 4,91%. Adică în cei patru ani distanță a avut o creștere de aproximativ 7 procente.

„Susținerea în București este semnificativ mai redusă pentru AUR, decât susținerea la nivel național” - Remus Ștefureac, sociolog

În ciuda progresului formațiunii politice, sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP, punctează că AUR nu are șanse să își ducă candidatul la Primăria Capitalei: „Pe sondaje măsurate de noi la finalul acestei veri, nu văd posibilitatea ca AUR să poată să livreze un candidat câștigător în București. În primul rând, susținerea în București este semnificativ mai redusă decât susținerea la nivel național. E mult mai redusă în comparație cu suținerea în orașe mici, în mediu rural. Prin urmare este aproape imposibil pentru AUR să spere la căștigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei”.

Profil candidatului cu șanse împotriva partidelor Puterii

Politologul Cristian Pârvulescu subliniază însă că „ne putem aștepta ca un candidat cu un alt fel de profil să poată să câștige împotriva partidelor, pentru că partidele au creat imaginea aceasta de haos”:

„În general, marile orașe, Bucureștiul între acestea, nu votează extremă dreaptă. Pentru că nivelul de trai e mult mai crescut. Există puțină frustrare socială. Există frustrare socială. Și o să găsiți în zona celor care au insatisfacții economice și sociale votanți de extremă dreaptă, dar ei sunt mai puțini. Șansele de a ajunge pe primul loc sunt mici, spre deosebire de cele care au fost la alegerle prezidențiale, spre exemplu. Dar șansa ca un candidat independent, care poate să aibă un profil populist să se plaseze primul e foarte mare. Noi am avut această situație”.

Electoratul din București tinde să aleagă indepenți sau cel puțin candidați cu profil independent: „Avem Oprescu, în 2008-2012 (n. r. - Sorin Oprescu a demisionat în 2008 din PSD pentru a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei), care s-a prezentat ca independent, jucând puțin cu populismul, atâta cât era compatibil cu persoana și apoi Nicușor Dan, tot candidat independent. Între Oprescu și Nicușor Dan avem o scurtă paranteză. Firea, care avea destul de multe caracteristici ale unui candidat independent, nu era văzută ca un politician, ci ca un om de presă intrat în politica, care folosea foarte bine mesaje de tip populist. Deci, în realitate, candidații care vin cu o zestre populistă au o șansă mai importantă decât ceilalți”.

Citește și: Dispute pe tema alegerilor pentru Primăria Capitalei: USR le vrea în toamnă. PSD le preferă în primăvară și amenință cu ruperea Coaliției
Nicușor Dan a câștigat cu sprijinul PNL în 2020. Nu pentru că era independent, ci pentru că avea și sprijinul unui partid. - Cristian Pârvulescu, politolog

Succesul Puterii ar fi însă asigurat de un candidat comun al marilor partide aflate la Putere, PSD, PNL și USR. Deși este o variantă greu de crezut că ar putea fi adoptată în momentul de față, un astfel de candidat „ar câștiga alegerile pentru că fiecare dintre aceste partide are propriul său electorat captiv în București și cumulate sunt destul de importante”.

Problema independentului este însă faptul că „este necunoscut. Nicușor Dan a câștigat cu sprijinul PNL în 2020. Nu pentru că era independent, ci pentru că avea și sprijinul unui partid. Ori unui independent absolut îi va fi foarte greu să se impună. Ne putem imagina însă un Cristian Popescu Piedone. Pentru moment susține că nu va candidat, dar are un profil în zona celor de care vorbeam”. 

Cum arată sondajele

Un sondaj CURS publicat la finalul lunii august indica faptul că în București USR este pe primul loc cu 24% din voturi, PSD are 21% şi AUR are 18%. Pe următoarele locuri s-ar afla PNL cu 14%, POT cu 7%, PUSL cu 6% și S.O.S. România cu 5%. Aceeași analiză mai arată că primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, ar fi votat de 24% dintre bucureşteni pentru funcţia de primar general al Capitalei, fiind pe primul loc, urmat de Cătălin Drulă (USR) cu 20%, Cristian Popescu Piedone (PUSL) şi Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu câte 11%. Pe locurile următoare în preferinţele alegătorilor din Bucureşti se află Anca Alexandrescu cu 9%, Mihai Enache (AUR) cu 6%, Diana Şoşoacă (S.O.S. România) cu 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) are 3%, iar Ana Ciceală (SENS) tot 3%.

Un alt sondaj INSCOP, realizat la comanda PNL, arată că tot Daniel Băluță (PSD) ar avea cele mai mari șanse de a deveni primarul Capitalei. El este cotat în analiza sociologică realizată la comanda liberalilor cu 26%, în timp ce Ciprian Ciucu, posibil candidat PNL, ar avea 23%. Într-un scenariu în care candidat din partea AUR ar fi George Simion, acesta ar avea 22%, în timp ce în varianta Anca Alexandrescu votul ar ajunge la 21,2%. Cătălin Drulă, candidat USR, ar obține 16,9% în situația în care AUR ar fi reprezentat de George Simion și 18,4% în condițiile unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de chin
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
fanatik.ro
image
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului” unde femeile nu îndrăzneau să intre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
Mirel Rădoi a "mitraliat" 3 jucători de la Dinamo: "A fugit ca o fetiță!" / "Stați după bodyguarzi și aruncați cu apă?"
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025. Zodia căreia i se schimbă norocul, va primi o veste neașteptată
playtech.ro
image
La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Meteo 27-28 septembrie 2025. Ninge în România
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate