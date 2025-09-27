Ce șanse are un suveranist în alegerile pentru Primăria Capitalei? Candidatul care poate concura cu marile partide

Partidul principal de Opoziție, AUR, conduce în sondaje la nivel național. În cazul alegerilor pentru Primăria Capitalei electoratul său este însă mult mai puțin numeros, lucru care îi anulează șansele de a duce un candidat, chiar și pe președintele de partid, George Simion, pe fotoliul de primar. Calculele se schimbă însă în cazul unui independent.

La ultimele alegeri locale, candidatul AUR, Mihai Enache, a obținut puțin peste 22.000 de voturi, cu un scor de 3,04%. Pentru Consiliul General AUR s-a clasat pe locul 5, cu 8,15%, având puțin peste 59.000 voturi. La alegerile parlamentare din decembrie 2024, AUR a obținut 12,6% în București, pentru Camera Deputaților, și tot peste 12% pentru Senat. La turul doi al alegerilor prezidențiale, George Simion a obținut în București peste 320.000 de voturi.

Singurele date anterioare cu care pot fi comparate rezultatele AUR sunt alegerile parlamentare din 2020, când partidul a apărut peste noapte, intrând în Parlament cu un scor de peste 18%. Atunci AUR a obținut în București 4,87%, iar la Senat 4,91%. Adică în cei patru ani distanță a avut o creștere de aproximativ 7 procente.

„Susținerea în București este semnificativ mai redusă pentru AUR, decât susținerea la nivel național” - Remus Ștefureac, sociolog

În ciuda progresului formațiunii politice, sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP, punctează că AUR nu are șanse să își ducă candidatul la Primăria Capitalei: „Pe sondaje măsurate de noi la finalul acestei veri, nu văd posibilitatea ca AUR să poată să livreze un candidat câștigător în București. În primul rând, susținerea în București este semnificativ mai redusă decât susținerea la nivel național. E mult mai redusă în comparație cu suținerea în orașe mici, în mediu rural. Prin urmare este aproape imposibil pentru AUR să spere la căștigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei”.

Profil candidatului cu șanse împotriva partidelor Puterii

Politologul Cristian Pârvulescu subliniază însă că „ne putem aștepta ca un candidat cu un alt fel de profil să poată să câștige împotriva partidelor, pentru că partidele au creat imaginea aceasta de haos”:

„În general, marile orașe, Bucureștiul între acestea, nu votează extremă dreaptă. Pentru că nivelul de trai e mult mai crescut. Există puțină frustrare socială. Există frustrare socială. Și o să găsiți în zona celor care au insatisfacții economice și sociale votanți de extremă dreaptă, dar ei sunt mai puțini. Șansele de a ajunge pe primul loc sunt mici, spre deosebire de cele care au fost la alegerle prezidențiale, spre exemplu. Dar șansa ca un candidat independent, care poate să aibă un profil populist să se plaseze primul e foarte mare. Noi am avut această situație”.

Electoratul din București tinde să aleagă indepenți sau cel puțin candidați cu profil independent: „Avem Oprescu, în 2008-2012 (n. r. - Sorin Oprescu a demisionat în 2008 din PSD pentru a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei), care s-a prezentat ca independent, jucând puțin cu populismul, atâta cât era compatibil cu persoana și apoi Nicușor Dan, tot candidat independent. Între Oprescu și Nicușor Dan avem o scurtă paranteză. Firea, care avea destul de multe caracteristici ale unui candidat independent, nu era văzută ca un politician, ci ca un om de presă intrat în politica, care folosea foarte bine mesaje de tip populist. Deci, în realitate, candidații care vin cu o zestre populistă au o șansă mai importantă decât ceilalți”.

Nicușor Dan a câștigat cu sprijinul PNL în 2020. Nu pentru că era independent, ci pentru că avea și sprijinul unui partid. - Cristian Pârvulescu, politolog

Succesul Puterii ar fi însă asigurat de un candidat comun al marilor partide aflate la Putere, PSD, PNL și USR. Deși este o variantă greu de crezut că ar putea fi adoptată în momentul de față, un astfel de candidat „ar câștiga alegerile pentru că fiecare dintre aceste partide are propriul său electorat captiv în București și cumulate sunt destul de importante”.

Problema independentului este însă faptul că „este necunoscut. Nicușor Dan a câștigat cu sprijinul PNL în 2020. Nu pentru că era independent, ci pentru că avea și sprijinul unui partid. Ori unui independent absolut îi va fi foarte greu să se impună. Ne putem imagina însă un Cristian Popescu Piedone. Pentru moment susține că nu va candidat, dar are un profil în zona celor de care vorbeam”.

Cum arată sondajele

Un sondaj CURS publicat la finalul lunii august indica faptul că în București USR este pe primul loc cu 24% din voturi, PSD are 21% şi AUR are 18%. Pe următoarele locuri s-ar afla PNL cu 14%, POT cu 7%, PUSL cu 6% și S.O.S. România cu 5%. Aceeași analiză mai arată că primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, ar fi votat de 24% dintre bucureşteni pentru funcţia de primar general al Capitalei, fiind pe primul loc, urmat de Cătălin Drulă (USR) cu 20%, Cristian Popescu Piedone (PUSL) şi Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu câte 11%. Pe locurile următoare în preferinţele alegătorilor din Bucureşti se află Anca Alexandrescu cu 9%, Mihai Enache (AUR) cu 6%, Diana Şoşoacă (S.O.S. România) cu 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) are 3%, iar Ana Ciceală (SENS) tot 3%.

Un alt sondaj INSCOP, realizat la comanda PNL, arată că tot Daniel Băluță (PSD) ar avea cele mai mari șanse de a deveni primarul Capitalei. El este cotat în analiza sociologică realizată la comanda liberalilor cu 26%, în timp ce Ciprian Ciucu, posibil candidat PNL, ar avea 23%. Într-un scenariu în care candidat din partea AUR ar fi George Simion, acesta ar avea 22%, în timp ce în varianta Anca Alexandrescu votul ar ajunge la 21,2%. Cătălin Drulă, candidat USR, ar obține 16,9% în situația în care AUR ar fi reprezentat de George Simion și 18,4% în condițiile unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.