La 40 de ani, portarul care a făcut furori la Cupa Mondială a semnat un nou contract. Vozinha a fost prezentat oficial

Vozinha își continuă cariera și după performanța remarcabilă de la Cupa Mondială 2026. Veteranul din poarta naționalei statului Capul Verde, ajuns la 40 de ani, și-a găsit rapid o nouă echipă și a semnat un contract de profesionist, demonstrând că nu ia în calcul retragerea.

Portarul a fost una dintre marile surprize ale turneului final, iar prestațiile sale i-au adus o recunoaștere impresionantă. FIFA l-a inclus în echipa ideală a Cupei Mondiale, alături de nume uriașe ale fotbalului mondial, precum Lionel Messi, Erling Haaland și Kylian Mbappe. Pentru mulți fani, Vozinha era un necunoscut înaintea competiției, însă evoluțiile sale l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați portari ai turneului.

A semnat cu Colo Colo, formație din Chile

După Mondial, experimentatul goalkeeper a ales să-și continue aventura în fotbalul de performanță și a semnat cu Colo Colo, formația aflată în fruntea clasamentului din prima ligă chiliană.

„Bine ai venit. Te așteptăm pe Stadionul Monumental!”, au scris sud-americanii pe rețelele sociale.

Colo Colo este cea mai de succes echipă din istoria fotbalului chilian, având în palmares 34 de titluri de campioană. Clubul din Santiago și-a trecut în cont și cel mai important trofeu al Americii de Sud, Copa Libertadores, pe care l-a cucerit în 1991, performanță rămasă unică pentru o formație din Chile.