Parchetul a finalizat cercetările în Buzău, unde a fost doborâtă drona Shahed. A fost deschis dosar penal

Parchetul Curţii de Apel Ploieşti a anunţat sâmbătă finalizarea cercetărilor la faţa locului în zona Padina, judeţul Buzău, unde o dronă Shahed a fost doborâtă de forţele române. S-a dispus începerea urmăririi penale pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă. Ancheta continuă însă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor incidentului.

„Activităţile de cercetare la faţa locului au fost finalizate. Cercetările continuă sub aspectul administrării celorlalte mijloace de probă necesare stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept, în condiţiile legii”, a transmis Parchetul Curţii de Apel Ploieşti.

Procurorii s-au sesizat din oficiu după ce, vineri, 24 iulie, sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat o ţintă aeriană fără pilot care a pătruns în spaţiul aerian românesc, potrivit News.ro.

Potrivit anchetatorilor, „radarul MAPN a detectat o ţintă aeriană de tip aeronavă fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian român pe traiectul Sulina - Brăila- Feteşti- Buzău, fiind monitorizată şi ulterior doborâtă deasupra unei zone nelocuite din apropierea localităţii Padina, judeţul Buzău”.

S-a dispus începerea urmăririi penale pentru operarea unei aeronave într-o zonă interzisă

Parchetul a reiterat că aparatul identificat era o dronă Shahed, interceptată de un avion de luptă F-16 pilotat de un militar român.

„Drona identificată era un aparat Shahed şi a fost doborata de un avion F-16 pilotat de un militar român nefiind puse în pericol vieţi omeneşti sau bunuri. Fragmentele rezultate în urmă doborarii aeronavei au fost identificate pe un teren situat pe DJ 203E, între comună Padina, jud Buzău şi satul Tovărăşia, jud Ialomiţa. În cauza, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracţiunea: de operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită şi publicată conform reglementărilor specifice, prevăzută de art 117 alin. 2 din legea nr. 21/2020 ( Codul aerian)”.

În cursul zilei de vineri, echipele de intervenţie au scanat cu un sistem portabil de radiografie cu raze X fragmentele descoperite în apropierea localităţii Padina, pentru a verifica dacă acestea conţin componente periculoase înainte de a fi ridicate şi transportate.

Cercetările la faţa locului au fost întrerupte vineri seară din cauza condiţiilor meteo nefavorabile şi au fost reluate ulterior.

Anterior, şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, a declarat că piloţii implicaţi în misiune au raportat că ţinta ar fi fost o dronă de tip Shahed, adăugând că este dificil de stabilit dacă aceasta transporta sau nu încărcătură explozivă, deşi astfel de aparate sunt de regulă echipate cu explozivi.