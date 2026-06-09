PNL și USR se îndepărtează de Guvernul Tomac. PSD lasă deschisă ușa pentru susținerea unui Executiv tehnocrat

Reprezentanți ai principalelor partide parlamentare au oferit marți indicii privind șansele guvernului propus de Eugen Tomac de a obține votul de învestitură, în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Digi24.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat că în acest moment, liberalii nu pot susține actuala candidatură a lui Eugen Tomac, invocând atât argumente de legitimitate democratică, cât și de leadership politic.

Potrivit lui Muraru, partidele care au intrat în Parlament sunt cele care pot asigura o majoritate și pot susține un guvern în baza unui mandat primit de la alegători. El a subliniat că partidul condus de Tomac nu a trecut pragul electoral și că premierul desemnat nu poate pretinde că reprezintă forțele parlamentare.

Liberalul a pus sub semnul întrebării și experiența administrativă a lui Tomac, afirmând că acesta nu are anvergura necesară pentru a conduce un guvern și că nu a gestionat până acum instituții sau ministere.

Întrebat despre posibilitatea unei a doua nominalizări în cazul în care guvernul Tomac nu trece de Parlament, Muraru a afirmat că șansele pentru varianta Alexandru Nazare, discutată în spațiul public, sunt reduse.

PSD: „I-am prezentat viziunea noastră și posibilitatea de a-l susține”

Deputatul PSD Marius Șuhan a afirmat că social-democrații nu au impus condiții în discuțiile purtate cu premierul desemnat, ci și-au prezentat propriile propuneri economice și sociale.

„PSD a avut o discuție cu premierul desemnat și nu am pus condiții, ci ne-am exprimat viziunea și posibilitatea de a susține acest premier”, a declarat acesta la Digi24.

Potrivit lui Șuhan, discuțiile nu au vizat împărțirea funcțiilor guvernamentale sau numele miniștrilor, ci programul de guvernare. El a spus că PSD a pus la dispoziția lui Tomac un document mai amplu care include măsuri precum stimularea comunelor și extinderea taxării inverse pentru TVA în domeniile considerate vulnerabile la evaziune fiscală.

Reprezentantul PSD a susținut că partidul său este, în prezent, cel mai deschis la formarea unui guvern, în contextul actualei crize politice.

USR cere reforme și garanții politice

Din partea USR, senatorul Radu Mihaiu a declarat că principala miză pentru partid rămâne implementarea reformelor și că susținerea unui guvern depinde de credibilitatea acestuia.

„Miza pe care o are USR este aceea de a face reforme. Dacă ele se pot întâmpla și dacă putem avea un guvern reformist, vrem să stăm la masă și să înțelegem reformele”, a spus Mihaiu.

Acesta a criticat prezența în echipa propusă de Tomac a unor persoane pe care le consideră apropiate de PSD și a afirmat că USR are nevoie de mai mult decât un program de guvernare pentru a oferi sprijin politic.

„Realitatea este că avem nevoie de mai mult decât doar să votăm un program de guvernare. Avem nevoie de încredere. Când obținem încrederea, atunci putem sta de vorbă”, a declarat reprezentantul USR în emisiunea Studio Politic.

Declarațiile vin în contextul în care Eugen Tomac continuă consultările cu partidele parlamentare pentru a încerca să obțină majoritatea necesară învestirii cabinetului său.