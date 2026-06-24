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Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova a trecut tacit de Camera Deputaților

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Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, după ce termenul de dezbatere și vot a fost depășit. Proiectul, depus pe 14 aprilie, urmează să fie analizat de Senat, care este for decizional.

Proiectul, depus în aprilie, urmează să fie analizat de Senat
FOTO: Shutterstock

Proiectul a fost menţionat, în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, de către preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero, scrie Agerpres.

„Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, Pl-x 305 din 2026, termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea legislativă se consideră adoptată".

Proiectul prevede ca Parlamentul României să își reafirme susținerea pentru posibilitatea modificării frontierelor pe cale pașnică și să decidă unirea României cu Republica Moldova.

Totodată, Guvernul ar urma să fie mandatat să înceapă imediat negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru realizarea unirii.

„După adoptarea prezentei legi şi publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autorităţile internaţionale competente, Guvernul Republicii Moldova, SUA, NATO, ONU, UE, pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legii”, mai prevede proiectul.

„Iniţiativa subsemnaţilor deschide cu adevărat calea negocierii pentru aducerea la trupul patriei mamă a unor teritorii smulse samavolnic de bolşevici din trupul ţării, cu concursul marilor puteri. Niciodată nu am fost la masa tratativelor, ci mereu am suportat deciziile altora. În contextul actual, când deja se preconizează negocieri pentru refacerea unor mari teritorii din interese economice şi politice, România trebuie să îşi joace cartea inteligent, cu mult curaj şi aplomb, alături de marile puteri. (...)

Această iniţiativă este una susţinută inclusiv de Congresul Statelor Unite ale Americii, care la data de 28 iunie 1991, a adoptat Rezoluţia Senatului 148. (...) Mai mult, în acest moment forţele majoritare politice din România şi majoritatea din Republica Moldova îşi doresc o astfel de unire. Ar trebui repetat acelaşi proces ca în 1918, dar şi Unirea Principatelor din 1859, astfel încât Parlamentul României să decidă unirea României cu Republica Moldova, ulterior Parlamentul Republicii Moldova să decidă unirea cu România”, se arată, între altele, în expunerea de motive.

Propunerea legislativă a fost iniţiată de grupul parlamentar S.O.S. România.

Maia Sandu, de părere că unirea cu România ar permite aderarea mai rapidă a Moldovei la UE

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în aprilie, că unirea țării sale cu România ar permite o aderare mai rapidă la UE.

Premierul Republicii Moldova nu exclude ideea unionistă. „Eu cred că suntem foarte aproape și am fost o țară”

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză ,,Le Monde”, menționând că deține și cetățenia română.

Referindu-se la căi alternative de aderare la UE, Maia Sandu a indicat că ia în calcul și posibilitatea ca țara să adere la blocul comunitar fără regiunea transnistreană.

„Aceasta este o soluție posibilă”, a adăugat șefa statului vecin. 

În mai, premierul interimar Ilie Bolojan că, dacă ar depinde de votul lui, ar susține unirea României cu Republica Moldova.

„Dacă ar depinde de votul meu, da. Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană”, a spus premierul la DigiFM.

Ce arată sondajele

Potrivit unui sondaj publicat luna trecută de INSCOP Research, șapte din zece români ar vota în favoarea unirii dintre România și Republica Moldova, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă.

Conform cercetării, 71,9% dintre respondenți spun că ar vota „DA” la un referendum privind unirea, în timp ce 21,4% s-ar pronunța împotrivă. Totodată, 2,1% declară că nu s-au hotărât, 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu au oferit un răspuns.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, susține că ideea unirii a depășit dimensiunea nostalgiei istorice și a devenit un reper identitar tot mai puternic în societatea românească.

Potrivit unui sondaj realizat în martie de compania moldovenească Ates Research, 44% dintre respondenții din Republica Moldova ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum. În diaspora, susținerea este semnificativ mai mare, ajungând la 60,8%.

Potrivit concluziilor sondajului, în cazul organizării unui referendum, opțiunea „Da” ar putea câștiga cu un scor estimat între 55% și 58%.

Sondajul evidențiază și o creștere a identității naționale românești. Aproximativ 15% dintre respondenții din Republica Moldova se declară etnici români, în timp ce aproape 65% se identifică drept moldoveni. În diaspora, proporția celor care se declară români este dublă, ajungând la circa 32%.

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