search
Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Câți dintre basarabeni ar vota pentru unirea cu România. În diaspora, susținerea depășește 60%

0
0
Publicat:

Un procent de 44% dintre respondenții din Republica Moldova ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum organizat duminica viitoare, potrivit unui sondaj realizat de compania de cercetare sociologică Ates Research. În diaspora, susținerea este semnificativ mai mare, ajungând la 60,8%.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. FOTO: Facebook

Datele cercetării indică o diferență clară între percepțiile din țară și cele din afara granițelor. Astfel, în Republica Moldova, 39,2% dintre respondenți s-ar opune unirii, 9,4% nu ar participa la vot, iar 6,7% sunt indeciși. În diaspora, doar 24,3% ar vota împotrivă, în timp ce aproape 10% nu ar participa, iar 4% nu s-au decis.

Potrivit concluziilor sondajului, în cazul organizării unui referendum, opțiunea „Da” ar putea câștiga cu un scor estimat între 55% și 58%.

Rezultatele sondajului. FOTO: Ates Research

Diaspora, mai pro-unionistă și mai informată

Sondajul arată că moldovenii din diaspora sunt considerabil mai pro-români și mai favorabili unirii, dar și mai bine informați. În plus, peste 52% dintre aceștia consideră că unirea ar aduce mai multe avantaje, comparativ cu 37% dintre respondenții din Republica Moldova.

Printre principalele beneficii invocate se numără creșterea nivelului de trai, prin salarii și pensii mai mari, accesul la piața muncii din Uniunea Europeană, libertatea de circulație și dezvoltarea economică.

Pe de altă parte, cel mai frecvent dezavantaj menționat este pierderea suveranității și independenței, urmat de riscul unor tensiuni interetnice și de deteriorarea relațiilor cu Rusia.

Rezultatele sondajului. FOTO: Ates Research

Identitatea națională și limba, factori relevanți

Sondajul evidențiază și o creștere a identității naționale românești. Aproximativ 15% dintre respondenții din Republica Moldova se declară etnici români, în timp ce aproape 65% se identifică drept moldoveni. În diaspora, proporția celor care se declară români este dublă, ajungând la circa 32%.

În ceea ce privește limba vorbită, 44,2% dintre respondenții din Republica Moldova au indicat limba română, în timp ce 40% au menționat limba moldovenească. În diaspora, procentul celor care declară că vorbesc româna urcă la aproximativ 72%.

Susținere puternică în rândul electoratului pro-european

Unirea este susținută de circa 80% dintre alegătorii PAS și de 66% dintre persoanele cu viziuni pro-europene, însă doar 15% dintre minoritățile etnice sprijină acest demers.

Totodată, cercetarea sugerează că motivația economică este principalul factor care stă la baza susținerii unirii, depășind considerentele identitare. Specialiștii estimează că o campanie de informare ar putea crește susținerea cu până la 14 procente.

Detalii despre sondaj

Sondajul a fost realizat în perioada 12–23 martie 2026, pe un eșantion de 1.078 de respondenți din Republica Moldova, cu vârsta de peste 18 ani, din 320 de localități urbane și rurale.

Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (82%), față în față (16%) și online (2%). Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Pentru diaspora, au fost intervievate 235 de persoane din 12 țări cu participare ridicată la alegerile parlamentare din septembrie 2025.

ATES RESEARCH & CONSULTING SRL este o companie sociologică lansată în februarie 2025 pe piața din Republica Moldova. Compania dispune de o echipă de profesioniști, incluzând sociologi și analiști, și oferă servicii de cercetare și consultanță, operând atât în Republica Moldova, cât și în România. Administrator este Ateș Veronica.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
