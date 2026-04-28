Maia Sandu consideră că unirea Republicii Moldova cu Romania ar permite aderarearea mai rapidă la UE: ,,Ne-ar putea ajuta”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, consideră că unirea țării sale cu România ar permite o aderare mai rapidă la UE, subliniind că decizia reunificării aparține majorității cetățenilor.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză ,,Le Monde”, menționând că deține și cetățenia română.

Totodată, ea a subliniat că „o asemenea decizie trebuie luată de majoritatea cetățenilor”.

Referindu-se la căi alternative de aderare la UE, Maia Sandu a indicat că ia în calcul și posibilitatea ca țara să adere la blocul comunitar fără regiunea transnistreană.

„Aceasta este o soluție posibilă”, a adăugat șefa statului vecin.

În ceea ce privește reticența unor state față de aderarea Ucrainei la UE, în contextul în care Chișinăul și Kievul avansează împreună pe drumul european, lidera de la Chișinău a fost întrebată dacă această reticență ar putea afecta aderarea Republicii Moldova. Ea a răspuns că „sperăm ca, după ultimele alegeri din Ungaria, situația să evolueze și statele membre ale UE să deschidă grupurile de capitole de negociere. De altfel, suntem foarte recunoscători pentru sprijinul oferit de Franța și de președintele Emmanuel Macron”.

Totodată, lidera de la Chișinău s-a arătat încrezătoare că țara sa va reuși să adere la Uniune până în 2030.

„Ne-am angajat în fața cetățenilor ca țara să fie pregătită să intre în Uniunea Europeană până la acest termen. Lucrăm activ în acest sens. Desigur, mai sunt reforme importante de finalizat, însă ne vom respecta angajamentele, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției. Vedem deja primele rezultate, inclusiv condamnări în dosare mari de corupție”, a mai spus președinta Maia Sandu.

Șefa statului vecin pledează pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Balcanilor de Vest pentru a rezista presiunii ruse.

Republicii Moldova, cu o populație de 2,4 milioane de locuitori, face parte din cele nouă state candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

La începutul acestui an, președinta Maia Sandu a subliniat că pentru unirea cu România nu există o majoritate a cetățenilor care să o susțină spre deosebire de sprijinul populației pentru aderarea țării la UE, precizând că prioritățile țării sale sunt acum pacea și siguranța. Ea a făcut precizările după ce a declarat că va susține unificarea în cazul unui referendum.

,,Ceea ce îmi doresc eu pentru Republica Moldova este să fim în pace și siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la Uniunea Europeană sau, eventual, ar putea fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru prima opțiune avem sprijinul majorității cetățenilor, lucru pe care l-am văzut la referendum. Pentru a doua opțiune, care ne-ar putea garanta atât pacea, cât și apartenența la lumea liberă, nu există, deocamdată, o majoritate. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”, a afirmat Maia Sandu după ce, cu câteva zile, într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici spus că dacă ,,Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.